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    Алисон проигнорировал просьбу Клоппа пойти на угловой у ворот «Барселоны» в конце матча

    «Ливерпуль» проиграл «Барселоне» в гостях со счетом 0:3 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    В самом конце встречи мерсисайдцы получили право на угловой. Как утверждает экс-полузащитник красных, а ныне комментатор Стив МакМанаман, голкипер «Ливерпуля» Алисон проигнорировал указание главного тренера команды Юргена Клоппа оставить свои ворота и пойти в штрафную площадь каталонцев на подачу углового.

    «Юрген указывал на Алисона, чтобы он тоже шел в штрафную, а вратарь просто сказал ему «нет»!» – заявил Макманаман.

    По словам Макманамана, когда бразилец в конце концов приготовился присоединиться к партнерам в штрафной площади «Барселоны», его остановил нападающий Мохамед Салах.

    Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Барселоной» состоится во вторник, 7 мая.

    Источник: The Sun

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