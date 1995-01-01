Петржела: «Зенит» – чемпион. Его уже никто не догонит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербуржцев уже можно поздравить с завоеванием золотых медалей РПЛ в этом сезоне.

За четыре тура до конца чемпионата России сине-бело-голубые опережают ближайшего преследователя «Локомотив» на восемь очков.

– За четыре тура до финиша «Зенит» опережает ближайшего конкурента, «Локомотив», на восемь очков. Можно ли уже сейчас называть петербургскую команду чемпионом страны или надо де-юре оформить чемпионское звание?

– Можно, можно! «Зенит» уже никто не догонит.

– А помните осень 2004 года, когда в 24-ом туре «Зенит» в ранге лидера полетел в Ярославль, уступил там «Шиннику» 1:2 и в итоге остался только четвертым?

– Все, конечно, может случиться, но я уверен, что «Зенит» не уступит первого места. У нас же не было такого отрыва, как сейчас [пять очков от ЦСКА за семь туров до финиша].

– Почему, на ваш взгляд, «Зенит» с таким преимуществом лидирует в чемпионате?

– В Чехии мало показывают российский чемпионат, поэтому мне сложно давать развернутый анализ. Я видел всего несколько игр «Зенита», в том числе неудачный матч в Праге со «Славией». Мне кажется, «Зенит» просто сильнее. Возможно, не пошли дела у конкурентов. Но так или иначе, факт остается фактом: «Зенит» – лучшая команда в российском чемпионате.

Петржела возглавлял «Зенит» с конца 2002-го по май 2006 года. Под его руководством петербуржцы в сезоне-2003 стали вторыми в РПЛ.