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    Уткин: «Месси, конечно, не Бог. Бог никогда не улыбался, а Месси иногда улыбается»

    Журналист Василий Уткин отреагировал на игру капитана «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).

    Аргентинец забил два гола в ворота мерсисайдской команды и практически убил интригу в противостоянии.

    «Нет, Месси, конечно, не Бог. Бог никогда не улыбался, а Месси иногда улыбается. Бог обещает сделать людей счастливыми после смерти, а Месси делает их счастливыми прямо сейчас и безо всяких обещаний. Бог обещал вернуться больше двух тысяч лет назад и не вернулся, а Месси возвращается каждую неделю и даже чаще. Бог в 33 уже закончил, а Месси в 33 будет еще огого.

    Из-за веры в Месси еще не произошло ни одной войны. Каждый может верить в него по-своему. Или вообще не верить, и ему ничего за это не будет. Бог, тот такого не прощает. Бог сказал очень много слов и совершил несколько чудес, а Месси все время молчит, а чудес натворил без счета. Почитателей Месси значительно больше. Бог везде, а Месси только в Барселоне. Зато его проще найти. Бога нет, а Месси есть», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +159

      johnny983 7 минут назад

      Ничего, я тоже иногда бред пишу.

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      Рейтинг: +932

      altezzik 7 минут назад

      Бога нет, а Уткин ест.

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