Александр Зорков: «Матч «Динамо» — «Арсенал» пройдет на «ВТБ Арене»

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков рассказал о готовности стадиона «ВТБ Арена» к матчам. По его словам, «Динамо» сможет сыграть на новом стадионе в конце мая в матче РПЛ с «Арсеналом».

– Я буквально несколько дней назад был на новом стадионе «Динамо». На «ВТБ Арене» уже играют в хоккей, работают магазины, но футбола там нет. Пока. Я как раз встречался с руководством «ВТБ Арены» на этот счет.

На мой взгляд, они приняли жесткое, но мудрое решение по замене газона. Тот газон, который выращивали в прошлом году, пришел в полнейший упадок, играть на нем в РПЛ просто недопустимо. В настоящее время газон заменен полностью, старый был снят и уничтожен, все засеяно по-новому. 1 мая должна быть произведена прошивка самого поля.

У меня есть фотографии поля недельной давности и буквально вчерашняя — поле уже зеленое. Мы готовили этот газон к 22 мая для финала Кубка России, но в последний момент было принято справедливое решение: на «ВТБ Арене» первой должна сыграть динамовская команда.

— Матч «Динамо» — «Арсенал» пройдет на «ВТБ Арене»?

— Да, точно!