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    Александр Зорков: «Матч «Динамо» — «Арсенал» пройдет на «ВТБ Арене»

    Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков рассказал о готовности стадиона «ВТБ Арена» к матчам. По его словам, «Динамо» сможет сыграть на новом стадионе в конце мая в матче РПЛ с «Арсеналом».

    – Я буквально несколько дней назад был на новом стадионе «Динамо». На «ВТБ Арене» уже играют в хоккей, работают магазины, но футбола там нет. Пока. Я как раз встречался с руководством «ВТБ Арены» на этот счет.

    На мой взгляд, они приняли жесткое, но мудрое решение по замене газона. Тот газон, который выращивали в прошлом году, пришел в полнейший упадок, играть на нем в РПЛ просто недопустимо. В настоящее время газон заменен полностью, старый был снят и уничтожен, все засеяно по-новому. 1 мая должна быть произведена прошивка самого поля.

    У меня есть фотографии поля недельной давности и буквально вчерашняя — поле уже зеленое. Мы готовили этот газон к 22 мая для финала Кубка России, но в последний момент было принято справедливое решение: на «ВТБ Арене» первой должна сыграть динамовская команда.

    — Матч «Динамо» — «Арсенал» пройдет на «ВТБ Арене»?

    — Да, точно!

    • Матч заключительно тура РПЛ «Динамо» – «Арсенал» пройдет 26 мая.
    • Реконструкция стадиона в Петровском парке длилась с 2008 года и завершилась зимой этого года.
    • Арену планировали открыть в марте этого года матчем 19-го тура со «Спартаком», но комиссия не разрешила сделать это из-за качества поля.
    • «Динамо» проводит свои встречи на «Арене-Химки».

    Источник: «Реальное время»

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