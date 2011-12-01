Российский арбитр Пустовойтова будет обслуживать финал женской ЛЧ

УЕФА назначил российского арбитра Анастасию Пустовойтову главным судьей финала женской Лиги чемпионов.

Финальный матч турнира между «Барселоной» и «Лионом» состоится в субботу, 18 мая, в Будапеште.

В 2010 году и в сезоне-2011/12 была признана РФС лучшим судьей России среди женщин.

По итогам 2017 года вошла в топ-10 лучших женщин-арбитров по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.