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    Российский арбитр Пустовойтова будет обслуживать финал женской ЛЧ

    УЕФА назначил российского арбитра Анастасию Пустовойтову главным судьей финала женской Лиги чемпионов.

    Финальный матч турнира между «Барселоной» и «Лионом» состоится в субботу, 18 мая, в Будапеште.

    В 2010 году и в сезоне-2011/12 была признана РФС лучшим судьей России среди женщин.

    По итогам 2017 года вошла в топ-10 лучших женщин-арбитров по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

    Источник: Твиттер УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6440

      Cules2013 56 минут назад

      Поздравляем. Есть чем стране гордиться, и сама Анастасия, думаю, что очень рада.
      Теперь главное показать высокий уровень судейства в финале, оправдать доверие.

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