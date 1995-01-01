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    Зенден: «Бессмысленно говорить о том, как остановить Месси. Это невозможно сделать»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Барселоны» Будевейн Зенден поделился ожиданиями от противостояния команд в полуфинале Лиги чемпионов.

    Первый матч состоится сегодня в Каталонии.

    «Невозможно остановить Месси, используя одного игрока. Бессмысленно рассуждать об этом, особенно потому, что он играет на разных позициях в каждом матче. Мы вновь видели это во встрече против «Леванте». Нет смысла говорить о том, как остановить его, потому это невозможно.

    Против Месси нужно действовать всей командой, но главная проблема в том, что у каталонцев всегда есть продвинутые линии паса, и это делает ситуацию для обороны еще сложнее.

    Вот почему «Барселона» всегда забивает. Не только потому, что настолько хороша, но и по той причине, что от их стиля практически нет защиты.

    Но «Ливерпуль» – еще одна атакующая команда со своим собственным стилем. Я думаю, ничьей со счетом 0:0 не будет ни в одном из двух матчей», – сказал Зенден.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 16:54
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