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    «Барселона» – «Ливерпуль»: каталонцы не проигрывают дома в 31 матче ЛЧ. Это рекорд турнира

    «Барселона» сегодня примет «Ливерпуль» в первом полуфинальной встрече Лиги чемпионов.

    На своем поле каталонцы в турнире не проигрывают на протяжении 31-й игры (28 побед и три ничьи). Это лучший показатель за всю историю ЛЧ.

    В последний раз команды встречались в сезоне-2006/07 на стадии 1/8 финала. Тогда сильнее оказался английский клуб, прошедший в следующий раунд за счет большего количества мячей на чужом поле (0:1 – дома, 2:1 – в гостях).

    Источник: Opta

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +959

      SarJr 15 минут назад

      главное чтоб барса не ленилась и играла как последний матч в жизни, надежно и выкладываясь по полной как тогда с псж. все в их руках. ливер - сильный, но весьма проходимый соперник щас, если постараться

      1
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      Рейтинг: +24289

      portero 28 минут назад

      нехорошее упоминание перед игрой, надо выигрывать и много забивать, но всё равно всё решится во второй игре, так что скорее всего много голов не будет.

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