«Барселона» – «Ливерпуль»: каталонцы не проигрывают дома в 31 матче ЛЧ. Это рекорд турнира

главное чтоб барса не ленилась и играла как последний матч в жизни, надежно и выкладываясь по полной как тогда с псж. все в их руках. ливер - сильный, но весьма проходимый соперник щас, если постараться
«Барселона» сегодня примет «Ливерпуль» в первом полуфинальной встрече Лиги чемпионов.
На своем поле каталонцы в турнире не проигрывают на протяжении 31-й игры (28 побед и три ничьи). Это лучший показатель за всю историю ЛЧ.
В последний раз команды встречались в сезоне-2006/07 на стадии 1/8 финала. Тогда сильнее оказался английский клуб, прошедший в следующий раунд за счет большего количества мячей на чужом поле (0:1 – дома, 2:1 – в гостях).
- Матч «Барселона» – «Ливерпуль» начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.