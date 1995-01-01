Вальверде: «Ливерпуль» использует чужие ошибки и может задавить соперника за 15 минут»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий накануне первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Мы намерены добиться победы, но прекрасно осознаем, как важно будет не дать забить сопернику. Мы должны провести два хороших матча. «Ливерпуль» использует чужие ошибки и может задавить соперника за 15 минут. Надо его остановить.

Стартовые 15-минутки каждого тайма будут очень важны. Именно в эти отрезки «Ливерпуль» старается тебя смести и бросает все силы в атаку», – сказал Вальверде.