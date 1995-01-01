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    Вальверде: «Ливерпуль» использует чужие ошибки и может задавить соперника за 15 минут»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий накануне первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    «Мы намерены добиться победы, но прекрасно осознаем, как важно будет не дать забить сопернику. Мы должны провести два хороших матча. «Ливерпуль» использует чужие ошибки и может задавить соперника за 15 минут. Надо его остановить.

    Стартовые 15-минутки каждого тайма будут очень важны. Именно в эти отрезки «Ливерпуль» старается тебя смести и бросает все силы в атаку», – сказал Вальверде.

    • Матч «Барселона» – «Ливерпуль» пройдет в среду, 1 мая, и начнется в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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