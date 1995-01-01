Акинфеев: «О завершении карьеры пока не думаю»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев дал интервью телеканалу «Россия 24». 33-летний вратарь подчеркнул, что не планирует в ближайшее время завершать футбольную карьеру.

«Если б мне надоел в футбол, как братьям Березуцким, я бы не рассматривал варианты, сказал бы «хватит». Но пока об этом не думаю, я люблю футбол, у меня еще есть контракт. Потом уже другой вопрос будет. Сейчас команда строится, надо помочь ей какими-то советами», – сказал Акинфеев.