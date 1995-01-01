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    Акинфеев: «О завершении карьеры пока не думаю»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев дал интервью телеканалу «Россия 24». 33-летний вратарь подчеркнул, что не планирует в ближайшее время завершать футбольную карьеру.

    «Если б мне надоел в футбол, как братьям Березуцким, я бы не рассматривал варианты, сказал бы «хватит». Но пока об этом не думаю, я люблю футбол, у меня еще есть контракт. Потом уже другой вопрос будет. Сейчас команда строится, надо помочь ей какими-то советами», – сказал Акинфеев.

    • Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года.
    • В этом сезоне РПЛ вратарь провел 26 матчей, в которых пропустил 18 голов.
    • Осенью 2018 года Акинфеев завершил карьеру в сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +552

      88serega88 19 минут назад

      до 40 ка!!! а то и больше!!! отличный вратарь!!! дуй в зенит!))) шутка(

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      Рейтинг: +3385

      Агасфер 55 минут назад

      Сперва окончи "Губку",защити кандидатскую,а потом можешь и топ-менеджером Лукойла стать.Отомстишь им всем,малообразованным личностям,изнутри! Может и "Спартак" купишь,порядок армейский наведёшь...Только политработников опасайся-заболтают всё!

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