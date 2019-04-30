Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Клопп: «Месси сказал, что хочет снова выиграть ЛЧ? Звучит как угроза»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной». Немецкий специалист дал понять, что будет удовлетворен ничейным результатом в первой встрече.

    «Ничья будет не худшим из результатов. Многие приезжали в Барселону с планом на игру, а потом получали по голове. Мы смотрели в прошлые выходные матч с «Реалом Сосьедад», который неплохо сыграл. Хорошо сыграл затем и «Леванте», но «Барселона» выиграла.

    Месси перед началом сезона сказал, что хочет снова выиграть Лигу чемпионов, и это звучит как угроза!» – отметил Клопп.

    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ливерпуль».
    • Ответная игра команд пройдет 7 мая в Англии.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.04.2019 23:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2650

      dinar7777dinar 47 минут назад

      ой юрка не выеживайся ! ничего с ливером не взял и не возьмешь и в этом сезоне.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68571
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru