Клопп: «Месси сказал, что хочет снова выиграть ЛЧ? Звучит как угроза»

ой юрка не выеживайся ! ничего с ливером не взял и не возьмешь и в этом сезоне.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной». Немецкий специалист дал понять, что будет удовлетворен ничейным результатом в первой встрече.
«Ничья будет не худшим из результатов. Многие приезжали в Барселону с планом на игру, а потом получали по голове. Мы смотрели в прошлые выходные матч с «Реалом Сосьедад», который неплохо сыграл. Хорошо сыграл затем и «Леванте», но «Барселона» выиграла.
Месси перед началом сезона сказал, что хочет снова выиграть Лигу чемпионов, и это звучит как угроза!» – отметил Клопп.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ливерпуль».
- Ответная игра команд пройдет 7 мая в Англии.