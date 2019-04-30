Клопп: «Месси сказал, что хочет снова выиграть ЛЧ? Звучит как угроза»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной». Немецкий специалист дал понять, что будет удовлетворен ничейным результатом в первой встрече.

«Ничья будет не худшим из результатов. Многие приезжали в Барселону с планом на игру, а потом получали по голове. Мы смотрели в прошлые выходные матч с «Реалом Сосьедад», который неплохо сыграл. Хорошо сыграл затем и «Леванте», но «Барселона» выиграла.

Месси перед началом сезона сказал, что хочет снова выиграть Лигу чемпионов, и это звучит как угроза!» – отметил Клопп.