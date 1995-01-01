Акинфеев: «В России много любят говорить, в футболе все прекрасно разбираются»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал интервью телеканалу «Россия 24». Капитан московской команды рассказал о впечатлениях от нынешнего сезона для армейцев.

– В этом сезоне чехарда идет: два хороших матча, один плохой, два плохих – один хороший. Но все равно идет становление команды. Я могу пока сезон занести ЦСКА в актив. Сложно собираться и начинать с чистого листа.

– В начале сезона говорили, что ЦСКА может оказаться месте на десятом...

– У нас много любят говорить, и учителей в стране много, в футболе все прекрасно разбираются. Дай бог этим «учителям» здоровья, которые помогают, подсказывают жизненный путь. Если мы наиграем на пятое место, значит наиграем на пятое. 30 туров окончатся, увидим турнирную таблицу. Если наиграем на первое, второе, третье – все в наших руках и ногах.