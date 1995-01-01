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    Акинфеев: «В России много любят говорить, в футболе все прекрасно разбираются»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал интервью телеканалу «Россия 24». Капитан московской команды рассказал о впечатлениях от нынешнего сезона для армейцев.

    – В этом сезоне чехарда идет: два хороших матча, один плохой, два плохих – один хороший. Но все равно идет становление команды. Я могу пока сезон занести ЦСКА в актив. Сложно собираться и начинать с чистого листа.

    – В начале сезона говорили, что ЦСКА может оказаться месте на десятом...

    – У нас много любят говорить, и учителей в стране много, в футболе все прекрасно разбираются. Дай бог этим «учителям» здоровья, которые помогают, подсказывают жизненный путь. Если мы наиграем на пятое место, значит наиграем на пятое. 30 туров окончатся, увидим турнирную таблицу. Если наиграем на первое, второе, третье – все в наших руках и ногах.

    • ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, отставая от «Краснодара» (3 место) на два очка.
    • Акинфеев в этом сезоне чемпионата России провел 26 матчей, в которых пропустил 18 голов.
    • Осенью 2018 года 33-летний голкипер завершил карьеру в сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:13
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3636

      3a zenit 4 минуты назад

      иногда я вижу с дивана как ты ловишь мячи мертвой хваткой...когда бьют в тебя или твоё тело.

      0
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      Рейтинг: +292

      R015RK 6 минут назад

      Игорёк, когда мяч летит в створ ворот,-его необходимо ловить или отбить, но никак не пропускать! Я прав? Подскажи диванному ,,учителю".

      0
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      Рейтинг: +362

      Борат 12 минут назад

      Игорян, мне с дивана виднее, поверь!
      Особенно после два по сто и кружка пива!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2075

      ivan-football-fan 20 минут назад

      В общем, суть сказанного:
      Идите вы все на хрен! Мы и без вас и деньги получаем и решаем какие места нам занимать охота!
      И, ведь, сопляк-то ПРАВ!
      Ни политики ни футболисты в нашей стране НИКАК ОТ НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ ЕГО МНЕНИЯ НЕ ЗАВИСЯТ!)))

      2
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      Рейтинг: +3290

      APchelov 32 минуты назад

      Вот чего акинфей всегда такой раздражительный? К ЦСКА даже в Питере уважительное отношение. Кто ещё так, любым составом?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9341

      Garrincha58 33 минуты назад

      не люблю даже не уважаю как игрока конифея особенно когда он орёт матом на Васина или Щенникова вот если бы он поиграл за границей и достиг успехов скажем Буффона тогда бы и вякал

      2
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      Рейтинг: +9341

      Garrincha58 36 минут назад

      Конифеев ещё и в проекте небыл когда я диванный эксперт уже пинал мяч и подавал огромные надежды но травма ноги не дала заниматься футболом профессионально так что не надо ля ля мы в футболе разбираемся не хуже некоторых экспертов которые на Матче за свою болтовню ещё и бабло стригут

      -1
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      Рейтинг: +4185

      BRO_football 50 минут назад

      Не совсем так. Тут немного другая логика. Если ты футболист, значит ты разбираешься в футболе, и поэтому с тебя спрашивается хороший результат. А болельщики что? Они только критиковать умеют. но играть в футбол не лезут, потому что понимают, что они играть не умеют и у них не получится. В отличие от наших футболистов, которые несмотря на кривые ноги и отвратительную игру, всё равно раз за разом выходят на поле, получают большую зарплату и носят звание "футболист".

      1
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      Рейтинг: +5247

      KLIM777 55 минут назад

      Вначале сезона много бабушек Ванг сидит. Мне больше понравилось по поводу Динамо оценка супре-эксперта и бывшего игрока Терехина.

      Олег Терехин: «Динамо» вполне может побороться даже за 3-4 место»

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5419

      Skull_Boy 1 час назад

      А ты что думал в сказку попал, тут каждый 2й профи диванный

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