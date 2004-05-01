Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Азмун: «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов в этом году. Клопп – лучший тренер»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун считает, что победителем Лиги чемпионов в текущем сезоне станет «Ливерпуль». В полуфинале англичане встретятся с «Барселоной».

    — Кто станет победителем Лиги чемпионов в нынешнем году?

    — «Ливерпуль». Юрген Клопп — определeнно лучший тренер. Команда с ним очень поменялась.

    • Первый матч в полуфинале «Ливерпуль» проведет завтра, 1 мая.
    • Последний раз ливерпульцы брали Лигу чемпионов в сезоне-2004/05.
    • Красные претендуют и на победу в АПЛ.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:18
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +896

      FRZZ 25 минут назад

      Я тоже буду болеть за Ливер.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68571
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru