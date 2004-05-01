Азмун: «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов в этом году. Клопп – лучший тренер»

Я тоже буду болеть за Ливер.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун считает, что победителем Лиги чемпионов в текущем сезоне станет «Ливерпуль». В полуфинале англичане встретятся с «Барселоной».
— Кто станет победителем Лиги чемпионов в нынешнем году?
— «Ливерпуль». Юрген Клопп — определeнно лучший тренер. Команда с ним очень поменялась.
- Первый матч в полуфинале «Ливерпуль» проведет завтра, 1 мая.
- Последний раз ливерпульцы брали Лигу чемпионов в сезоне-2004/05.
- Красные претендуют и на победу в АПЛ.