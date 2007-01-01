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    Дзюба: «Не все так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьезное»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что его повреждение, которое футболист получил во встрече 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:2), оказалось не слишком серьезным.

    В матче с самарцами форвард провел на поле 90 минут и сделал две голевые передачи.

    «По здоровью сразу скажу: спасибо за беспокойство, оказалось, не все так страшно, как я боялся.

    Повреждение не настолько серьезное. Будем стараться как можно быстрее восстановиться», – сказал Дзюба в видеообращении в инстаграме.

    • В текущем сезоне 30-летний футболист записал в свой актив восемь мячей и восемь результативных передач в 25-ти играх в Премьер-лиге.
    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Локомотив» на восемь очков.

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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