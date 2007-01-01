Дзюба: «Не все так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьезное»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что его повреждение, которое футболист получил во встрече 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:2), оказалось не слишком серьезным.

В матче с самарцами форвард провел на поле 90 минут и сделал две голевые передачи.

«По здоровью сразу скажу: спасибо за беспокойство, оказалось, не все так страшно, как я боялся.

Повреждение не настолько серьезное. Будем стараться как можно быстрее восстановиться», – сказал Дзюба в видеообращении в инстаграме.