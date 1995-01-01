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    Месси получит Крест Сант-Жорди – вторую по значимости правительственную награду Каталонии

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит одну из самых престижных наград Каталонии – Крест Сант-Жорди, сообщает сайт сине-гранатовых.

    Почетная премия будет вручена аргентинцу за невероятную спортивную карьеру, благодаря которой он был признан лучшим футболистом всех времен.

    31-летний футболист создал фонд для детей молодежи. Организация сотрудничает с несколькими больницами в Каталонии и спонсировала строительство детского онкологического центра в Барселоне.

    Крест Сант-Жорди – одна из высших наград правительства Каталонии, учреждeнная 18 декабря 1981 года. Им награждаются лица, внесшие большой вклад в развитие каталанского языка и каталонской культуры. Крест Сант-Жорди – вторая по значимости награда после Золотой медали правительства Каталонии.

    Месси выступает за «Барселону» с 2004 года.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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