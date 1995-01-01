Трем болельщикам ЦСКА после матча с «Краснодаром» запретили посещать игры в течение года

Трое болельщиков ЦСКА получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий по итогам матча 26-го тура Премьер-лиги с «Краснодаром» (0:2). Как сообщил заместитель начальника отдела по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов, они были наказаны за использование пиротехнических средств.

– На некоторых матчах были зафиксированы нарушения поведения зрителей, но службы сработали хорошо. Например, на матче «Краснодар» – ЦСКА болельщиками армейского клуба были использованы пиротехнические изделия.

После просмотра камер видеонаблюдения были задержаны три нарушителя. Двое проживают в Краснодарском крае, один в Московской области. Им дали двое суток административного ареста и по году запрета посещения спортивных соревнований.

– Были ли случаи, когда болельщики, которым запрещен вход на матчи, пытались пройти?

– В 25-м и 26-м турах попыток прохода не зафиксировано. В предыдущих турах на «Открытии Арене» не были допущены на стадион восемь человек, на «РЖД-Арене» – четыре человека.

За четыре тура до конца чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место. «Краснодар» располагается на третьей строчке, опережая москвичей на два очка.