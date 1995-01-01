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    ЦСКА и «Динамо» 5 мая сыграют с «Красной гвоздикой» на форме

    ЦСКА и «Динамо» поддержат патриотическую акцию во время матча 27-го тура РПЛ.

    Встреча команд начнется с минуты молчания, а футболисты обеих команд выйдут на поле в форме с «Красной гвоздикой» – всенародным символом памяти павшим героям Великой Отечественной войны.

    «Вырученные средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий, в которых принимали участие наши соотечественники.

    Поддержка ЦСКА – это первая в истории проекта коллаборация с футбольным клубом, равно как и первая в своем роде для самого клуба, беспрецедентная по масштабу и значимости. Мы рады, что к этой акции в день матча присоединится и «Динамо».

    Возможность получить «Красную гвоздику» и внести свой вклад в общее дело вместе с миллионами россиян по всей стране появится у каждого, кто посетит встречу ЦСКА – «Динамо». Получить значок можно у волонтеров, которые будут присутствовать во время матча на территории стадиона, за пожертвование», – говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.

    • Матч ЦСКА – «Динамо» пройдет 5 мая. Начало – в 16:30 мск.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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