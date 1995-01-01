Неймар: «Хотел бы сыграть вместе с Азаром. Он особенный футболист»

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил о желании сыграть в одной команде с полузащитником «Челси» Эденом Азаром.

Ранее СМИ сообщали об интересе к обоим футболистам со стороны «Реала».

«Я бы хотел сыграть вместе с Азаром. Он особенный футболист. Его игра немного похожа на мою. Думаю, мы доставили бы много неприятностей соперникам», – сказал бразилец.