Неймар: «Хотел бы сыграть вместе с Азаром. Он особенный футболист»

так вы же на одной позиции считай играете)
Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил о желании сыграть в одной команде с полузащитником «Челси» Эденом Азаром.
Ранее СМИ сообщали об интересе к обоим футболистам со стороны «Реала».
«Я бы хотел сыграть вместе с Азаром. Он особенный футболист. Его игра немного похожа на мою. Думаю, мы доставили бы много неприятностей соперникам», – сказал бразилец.
- В текущем сезоне 28-летний бельгийский футболист провел за лондонскую команду 47 матчей, записав на свой счет 19 голов и 13 результативных передач.
- В активе Неймара 21 мяч и 12 передач в 25-ти встречах за парижан.