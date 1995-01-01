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    Неймар: «Хотел бы сыграть вместе с Азаром. Он особенный футболист»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил о желании сыграть в одной команде с полузащитником «Челси» Эденом Азаром.

    Ранее СМИ сообщали об интересе к обоим футболистам со стороны «Реала».

    «Я бы хотел сыграть вместе с Азаром. Он особенный футболист. Его игра немного похожа на мою. Думаю, мы доставили бы много неприятностей соперникам», – сказал бразилец.

    • В текущем сезоне 28-летний бельгийский футболист провел за лондонскую команду 47 матчей, записав на свой счет 19 голов и 13 результативных передач.
    • В активе Неймара 21 мяч и 12 передач в 25-ти встречах за парижан.

    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7728

      DeStar 12 минут назад

      так вы же на одной позиции считай играете)

      0
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      Рейтинг: +912

      zabvo9406 46 минут назад

      Зае ба л этот петух крашеный, так и скажи хочу в Реал, нет начинают хер ню какую то молоть!!!!

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