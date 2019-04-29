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    Sport24: ЦСКА предложил Ефремову продлить контракт

    По информации Sport24, ЦСКА хочет продолжить сотрудничество с полузащитником Дмитрием Ефремовым.

    Армейцы уже сделали предложение 24-летнему футболисту о продлении контракта. В настоящее время стороны ведут переговоры, обсуждая условия нового договора.

    • Ефремов перешел в ЦСКА из тольяттинской «Академии» в 2013 году.
    • Действующее соглашение россиянина с красно-синими истекает в конце сезона.
    • В нынешней кампании Ефремов провел в составе москвичей 18 встреч, записав в свой актив одну голевую передачу.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1376

      InterMilLano1908 1 минуту назад

      Ни о чем, уровень УФА. Обликова бы спровадить за 5 млн кому нибудь

      0
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      Рейтинг: +535

      Genz 4 минуты назад

      Ему зарплата в рублях, те же цыфры, сколько предлагают дзагоеву ,но в эвро

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12698

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Потолок свой показал, не проходишь, самое время валить или про тебя просто все забудут.

      0
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      Рейтинг: +118

      Ашет Арбузян 1 час назад

      парню больше времени игрового доверять нужно

      0
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      Рейтинг: +3362

      Агасфер 1 час назад

      Вообще с поля пропал,а когда ненадолго выходит,то ничем не запоминается.Может это с прицелом на уход Гончаренко в "крупный европейский клуб"(как все говорили совсем недавно);но скорее всего-в "Уфу",домой...

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