Sport24: ЦСКА предложил Ефремову продлить контракт

По информации Sport24, ЦСКА хочет продолжить сотрудничество с полузащитником Дмитрием Ефремовым.

Армейцы уже сделали предложение 24-летнему футболисту о продлении контракта. В настоящее время стороны ведут переговоры, обсуждая условия нового договора.