Sport24: ЦСКА предложил Ефремову продлить контракт

Ни о чем, уровень УФА. Обликова бы спровадить за 5 млн кому нибудь
По информации Sport24, ЦСКА хочет продолжить сотрудничество с полузащитником Дмитрием Ефремовым.
Армейцы уже сделали предложение 24-летнему футболисту о продлении контракта. В настоящее время стороны ведут переговоры, обсуждая условия нового договора.
- Ефремов перешел в ЦСКА из тольяттинской «Академии» в 2013 году.
- Действующее соглашение россиянина с красно-синими истекает в конце сезона.
- В нынешней кампании Ефремов провел в составе москвичей 18 встреч, записав в свой актив одну голевую передачу.