Sport24: ЦСКА предложил Дзагоеву двухлетний контракт с зарплатой 700-800 тысяч евро

ЦСКА предложил полузащитнику Алану Дзагоеву продлить контракт.

По информации Sport24, срок соглашения рассчитан на два года, а предложенная клубом зарплата составляет примерно 700-800 тысяч евро. Нынешняя зарплата 28-летнего футболиста, по информации СМИ, составляет 2,2 миллиона. При этом окончательное решение о продлении договора пока не принято.

Действующий контракт хавбека с московским клубом истекает в июне. В настоящее время россиянин проходит реабилитацию после травмы крестообразных связок.