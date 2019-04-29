Sport24: ЦСКА предложил Дзагоеву двухлетний контракт с зарплатой 700-800 тысяч евро

Звёзды над Кавказом..
Тоже гаснут.
Грустно.
--хоку.
19 год.
ЦСКА предложил полузащитнику Алану Дзагоеву продлить контракт.
По информации Sport24, срок соглашения рассчитан на два года, а предложенная клубом зарплата составляет примерно 700-800 тысяч евро. Нынешняя зарплата 28-летнего футболиста, по информации СМИ, составляет 2,2 миллиона. При этом окончательное решение о продлении договора пока не принято.
Действующий контракт хавбека с московским клубом истекает в июне. В настоящее время россиянин проходит реабилитацию после травмы крестообразных связок.
- Дзагоев выступает за армейцев с 2008 года.
- В текущем сезоне он провел за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.