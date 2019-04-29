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    Sport24: ЦСКА предложил Дзагоеву двухлетний контракт с зарплатой 700-800 тысяч евро

    ЦСКА предложил полузащитнику Алану Дзагоеву продлить контракт.

    По информации Sport24, срок соглашения рассчитан на два года, а предложенная клубом зарплата составляет примерно 700-800 тысяч евро. Нынешняя зарплата 28-летнего футболиста, по информации СМИ, составляет 2,2 миллиона. При этом окончательное решение о продлении договора пока не принято.

    Действующий контракт хавбека с московским клубом истекает в июне. В настоящее время россиянин проходит реабилитацию после травмы крестообразных связок.

    • Дзагоев выступает за армейцев с 2008 года.
    • В текущем сезоне он провел за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13451

      shinnik 14 минут назад

      Звёзды над Кавказом..
      Тоже гаснут.
      Грустно.

      --хоку.
      19 год.

      0
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      Рейтинг: +3360

      Агасфер 24 минуты назад

      Надо отказываться,это же практически унижение! Как с такими деньгами жить на Кавказе,ведь засмеют и придётся остаток жизни с семейством в Москве маяться.

      1
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      Рейтинг: +9313

      Garrincha58 27 минут назад

      он должен радоваться что ему сделали такое предложение в его нынешнем положении

      0
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      Рейтинг: +136

      Ганнибал Лектор 35 минут назад

      Настолько всё плохо со здоровьем?

      0
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      Рейтинг: +233

      Rabinovi_ch 38 минут назад

      На всё столько херово с деньгами?

      1
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      Рейтинг: +55

      Александр Алмазов 49 минут назад

      Поскольку титульным спонсором "ЦСКА", является компания "Россетти", то в следующие два года она поднимит цены на электрическую энергию для конечно потребителя и за счёт этого покроет убытки.

      -1
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      Рейтинг: +9313

      Garrincha58 > Александр Алмазов 28 минут назад

      глупости не говорите

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