Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Хемес – о победе над «Реалом»: «Теперь я могу спокойно умереть»

    Главный тренер «Райо Вальекано» Пако Хемес поделился эмоциями после матча 35-го тура Примеры против «Реала», в котором его команда одержала минимальную победу.

    «Мы играли выше наших возможностей. Понимали, что если проиграем, сегодня все может закончиться (до матча «Райо Вальекано» занимал последнее место в турнирной таблице Примеры – примечание «Бомбардира»). Ранее я ни разу в жизни не побеждал «Реал». Ну, теперь я могу спокойно умереть, ведь мы это сделали», – сказал Хемес.

    «Райо Вальекано» обыграл «Реал» со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти на 23-й минуте в исполнении Адриана Эмбарбы.

    Источник: Официальный твиттер «Райо Вальекано»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68381
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru