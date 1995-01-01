Хемес – о победе над «Реалом»: «Теперь я могу спокойно умереть»

Главный тренер «Райо Вальекано» Пако Хемес поделился эмоциями после матча 35-го тура Примеры против «Реала», в котором его команда одержала минимальную победу.

«Мы играли выше наших возможностей. Понимали, что если проиграем, сегодня все может закончиться (до матча «Райо Вальекано» занимал последнее место в турнирной таблице Примеры – примечание «Бомбардира»). Ранее я ни разу в жизни не побеждал «Реал». Ну, теперь я могу спокойно умереть, ведь мы это сделали», – сказал Хемес.

«Райо Вальекано» обыграл «Реал» со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти на 23-й минуте в исполнении Адриана Эмбарбы.