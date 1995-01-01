Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Игнатьев – в нападении у «Краснодара», Чалов выйдет в атаке у ЦСКА

    «Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы на игру 26-го тура РПЛ.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Каборе, Перейра, Уткин, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао, Набабкин, Ахм:етов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    • Матч пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:06
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2607

      BarStep 47 минут назад

      Буду за Краснодар топить.., как-то они мне больше симпатичны..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1371

      InterMilLano1908 1 час назад

      Дивеев хорош, но как ни крути с его появлением начали много пропускать... В начале сезона Магнусон, Бекао и Набабкин играли намного надежнее... Да и Сигурдсон хорош выходя на замены. Странно как то Бистрович пропал после перерыва

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68286
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru