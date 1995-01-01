Игнатьев – в нападении у «Краснодара», Чалов выйдет в атаке у ЦСКА

Буду за Краснодар топить.., как-то они мне больше симпатичны..
«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы на игру 26-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Каборе, Перейра, Уткин, Классон, Вандерсон, Игнатьев.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао, Набабкин, Ахм:етов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
- Матч пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.