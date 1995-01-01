Президент «Анжи» Кадиев: «Конечно, клуб будет жить, не переживайте»

Президент «Анжи» Осман Кадиев убежден, что клуб не прекратит существование после нынешнего сезона. Есть информация: дагестанцы имеют долги по зарплатам игрокам и персоналу.

«Анжи» будет жить, вы не переживайте. Я люблю, когда переживают, но не люблю, когда злорадствуют. А злорадство, конечно, есть. Есть ли у «Анжи» будущее? Будет. Есть будущее. Уверен ли я в этом? Конечно. Клуб должен жить и идти дальше», – сказал Кадиев в эфире телеканала «Матч Премьер».