Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Адвокат Кокорина-младшего: «По моим ощущениям, речь идет о 5 годах лишения свободы»

    Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, рассказал о расследовании по делу 8-го декабря.

    Кокорин, его старший брат Александр, полузащитник «Краснодара» и их друг Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.

    – Как оцениваете темпы рассмотрения дела?

    – Честно говоря, не думал, что доживeм до момента, когда уйдем на небольшой перерыв. Очень сложно работать в ежедневном режиме.

    По факту мы с коллегами не имели возможности обстоятельно готовиться. Обычно в судебной практике дела рассматриваются два-три дня в неделю. Таким образом, соблюдаются процессуальные права обеих сторон. Все-таки защите надо готовиться лучше, чем обвинению. У нас же времени не было.

    – Ситуация после представления доказательств изменилась?

    – Лично я оцениваю результаты крайне положительно. Дело посыпалось. Обвинение не подтверждается, а в ходе предварительного следствия была допущена масса нарушений.

    Это касается как оперативно-разыскных действий, так и сбора вещественных доказательств. И конечно же, самое главное – это необъективные допросы свидетелей.

    – Какое наказание для ваших подзащитных может попросить гособвинитель?

    – Оно будет озвучено в прениях сторон.

    Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы.

    • Суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:27
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1442

      STAFOR13 28 минут назад

      Протаранили ниву с семьёй месяц назад, отпустили мажорика, друг за него обвинение взял. Ударили депутата стулом, 5 лет и травля целый год, хотя ребята, уверен дали больше положительных эмоций голами за клубы и сборную, чем это ... Ребята неправы, но когда на лицо двойные стандарты, обычный человек или паки, которые ведут население 2 метра в глубину, население страны должно поддержать ребят, настолько что бы их там и на час не задержали, что бы эти паки понимали, как они к народу, так и он к ним.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      Валерий1965 32 минуты назад

      Очень странное высказывание...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3373

      александр п > Валерий1965 19 минут назад

      Почему,имхо всё по делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4368

      prezent2017 34 минуты назад

      Следствие, за необъективное расследование, в СИЗО. И прокуроршу туда же. И еще за ДТП ей годи вклепать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3373

      александр п > prezent2017 16 минут назад

      И покрасить Кремль в зелёный цвет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Бабушка Зильзиля 35 минут назад

      Каким местом ощущаешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3332

      Агасфер 37 минут назад

      Это на твой взгляд-выгодоприобретателя,"дело посыпалось",а со стороны-всё в пользу обвинения.С учётом вашего коллективного дебильного поведения.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3373

      александр п > Агасфер 13 минут назад

      Имхо дело рассыпалось,со следователей как минимум нужно срывать погоны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12659

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Жёсткий поворот.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68163
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru