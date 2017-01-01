Адвокат Кокорина-младшего: «По моим ощущениям, речь идет о 5 годах лишения свободы»

Протаранили ниву с семьёй месяц назад, отпустили мажорика, друг за него обвинение взял. Ударили депутата стулом, 5 лет и травля целый год, хотя ребята, уверен дали больше положительных эмоций голами за клубы и сборную, чем это ... Ребята неправы, но когда на лицо двойные стандарты, обычный человек или паки, которые ведут население 2 метра в глубину, население страны должно поддержать ребят, настолько что бы их там и на час не задержали, что бы эти паки понимали, как они к народу, так и он к ним.
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, рассказал о расследовании по делу 8-го декабря.
Кокорин, его старший брат Александр, полузащитник «Краснодара» и их друг Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.
– Как оцениваете темпы рассмотрения дела?
– Честно говоря, не думал, что доживeм до момента, когда уйдем на небольшой перерыв. Очень сложно работать в ежедневном режиме.
По факту мы с коллегами не имели возможности обстоятельно готовиться. Обычно в судебной практике дела рассматриваются два-три дня в неделю. Таким образом, соблюдаются процессуальные права обеих сторон. Все-таки защите надо готовиться лучше, чем обвинению. У нас же времени не было.
– Ситуация после представления доказательств изменилась?
– Лично я оцениваю результаты крайне положительно. Дело посыпалось. Обвинение не подтверждается, а в ходе предварительного следствия была допущена масса нарушений.
Это касается как оперативно-разыскных действий, так и сбора вещественных доказательств. И конечно же, самое главное – это необъективные допросы свидетелей.
– Какое наказание для ваших подзащитных может попросить гособвинитель?
– Оно будет озвучено в прениях сторон.
Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы.
- Суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).