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    The Telegraph: Чех может стать техническим директором «Челси»

    Грядущим летом чешский вратарь Петр Чех может вернуться в «Челси», сообщает The Telegraph.

    По информации источника, лондонский клуб хочет предложить 36-летнему голкиперу пост технического директора, который остается вакантным после ухода Майкла Эменало в ноябре 2017 года.

    Кроме того, в «Челси» полагают, что возвращение такой легендарной личности поможет улучшить атмосферу в команде.

    • Чех выступал за синих с 2004 по 2015 год, сыграл 494 матча и пропустил 393 гола.
    • Сейчас он защищает ворота «Арсенала».
    • В январе Чех анонсировал завершение карьеры по окончании текущего сезона.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      karaivanov_v 2 часа назад

      в Челси наверное жалеют, что сделали ставку на Куртуа, Чех в этом сезоне мог передать №1 Арисабалаге и всем было- бы лучше

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