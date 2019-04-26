The Telegraph: Чех может стать техническим директором «Челси»

Грядущим летом чешский вратарь Петр Чех может вернуться в «Челси», сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб хочет предложить 36-летнему голкиперу пост технического директора, который остается вакантным после ухода Майкла Эменало в ноябре 2017 года.

Кроме того, в «Челси» полагают, что возвращение такой легендарной личности поможет улучшить атмосферу в команде.