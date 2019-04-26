The Telegraph: Чех может стать техническим директором «Челси»

в Челси наверное жалеют, что сделали ставку на Куртуа, Чех в этом сезоне мог передать №1 Арисабалаге и всем было- бы лучше
Грядущим летом чешский вратарь Петр Чех может вернуться в «Челси», сообщает The Telegraph.
По информации источника, лондонский клуб хочет предложить 36-летнему голкиперу пост технического директора, который остается вакантным после ухода Майкла Эменало в ноябре 2017 года.
Кроме того, в «Челси» полагают, что возвращение такой легендарной личности поможет улучшить атмосферу в команде.
- Чех выступал за синих с 2004 по 2015 год, сыграл 494 матча и пропустил 393 гола.
- Сейчас он защищает ворота «Арсенала».
- В январе Чех анонсировал завершение карьеры по окончании текущего сезона.