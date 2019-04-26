Неймар: «Мечтаю стать лучшим игроком в мире, но это не навязчивая идея»

Да, что там в мире... В России
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своих футбольных амбициях, а также назвал лучшего игрока мира на сегодняшний день.
«Мечтаю стать лучшим игроком в мире, но это не навязчивая идея. Кто лучший сейчас? Думаю, Месси. Именно по игре. Он играет не так, как другие», – сказал 27-летний форвард.
- В текущем сезоне Неймар провел 24 матча за «ПСЖ», забил 20 мячей и сделал 11 результативных передач.
- В активе 31-летнего Месси в нынешней кампании 44 игры в составе «Барселоны», 45 голов и 22 ассиста.
Источник: El Mundo
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