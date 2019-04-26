Неймар: «Мечтаю стать лучшим игроком в мире, но это не навязчивая идея»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своих футбольных амбициях, а также назвал лучшего игрока мира на сегодняшний день.

«Мечтаю стать лучшим игроком в мире, но это не навязчивая идея. Кто лучший сейчас? Думаю, Месси. Именно по игре. Он играет не так, как другие», – сказал 27-летний форвард.