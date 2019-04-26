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    Неймар: «Мечтаю стать лучшим игроком в мире, но это не навязчивая идея»

    Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своих футбольных амбициях, а также назвал лучшего игрока мира на сегодняшний день.

    «Мечтаю стать лучшим игроком в мире, но это не навязчивая идея. Кто лучший сейчас? Думаю, Месси. Именно по игре. Он играет не так, как другие», – сказал 27-летний форвард.

    • В текущем сезоне Неймар провел 24 матча за «ПСЖ», забил 20 мячей и сделал 11 результативных передач.
    • В активе 31-летнего Месси в нынешней кампании 44 игры в составе «Барселоны», 45 голов и 22 ассиста.

    Источник: El Mundo

    Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты составляет 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      PREDATOR 007 2 часа назад

      Да, что там в мире... В России

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      Рейтинг: +778

      general.lizyukov 2 часа назад

      Ты в Барсе-то не потянул, куда уж там до лучшего в мире.
      У земляка учись, как лучшим становиться.

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