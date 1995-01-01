«Барселона» огласила заявку на матч с «Леванте». В случае победы каталонцы станут чемпионами

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на матч 35-го тура Примеры против «Леванте».

В состав каталонцев включены 22 футболиста.

Вратари: тер Стеген, Силлессен;

Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Мурильо, Альба, Умтити, Вермален;

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Роберто, Аленья, Видаль;

Нападающие: Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Боатенг.