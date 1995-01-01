«Барселона» огласила заявку на матч с «Леванте». В случае победы каталонцы станут чемпионами

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на матч 35-го тура Примеры против «Леванте».
В состав каталонцев включены 22 футболиста.
Вратари: тер Стеген, Силлессен;
Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Мурильо, Альба, Умтити, Вермален;
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Роберто, Аленья, Видаль;
Нападающие: Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Боатенг.
- Матч «Барселона» – «Леванте» состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.
- В случае победы сине-гранатовые досрочно станут чемпионами Испании.