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    «Барселона» огласила заявку на матч с «Леванте». В случае победы каталонцы станут чемпионами

    Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на матч 35-го тура Примеры против «Леванте».

    В состав каталонцев включены 22 футболиста.

    Вратари: тер Стеген, Силлессен;

    Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Мурильо, Альба, Умтити, Вермален;

    Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Роберто, Аленья, Видаль;

    Нападающие: Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Боатенг.

    • Матч «Барселона» – «Леванте» состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.
    • В случае победы сине-гранатовые досрочно станут чемпионами Испании.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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