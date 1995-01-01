Daily Star: «Реал» предложил «Челси» продлить аренду Ковачича

Полузащитник Матео Ковачич может остаться в «Челси», сообщает Daily Star.

По информации источника, «Реал», которому принадлежат права на игрока, предложил лондонскому клубу продлить аренду хорвата еще на один сезон.

Однако мадридцы выставили дополнительное условие – в случае продления арендного соглашения в него будет включена опция обязательного выкупа Ковачича летом 2020 года за 30 миллионов евро. Сливочные дали «Челси» время на размышления до 5 мая.

24-летний хавбек присоединился к синим в августе прошлого года, в его активе 45 матчей и два ассиста.