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    Daily Star: «Реал» предложил «Челси» продлить аренду Ковачича

    Полузащитник Матео Ковачич может остаться в «Челси», сообщает Daily Star.

    По информации источника, «Реал», которому принадлежат права на игрока, предложил лондонскому клубу продлить аренду хорвата еще на один сезон.

    Однако мадридцы выставили дополнительное условие – в случае продления арендного соглашения в него будет включена опция обязательного выкупа Ковачича летом 2020 года за 30 миллионов евро. Сливочные дали «Челси» время на размышления до 5 мая.

    24-летний хавбек присоединился к синим в августе прошлого года, в его активе 45 матчей и два ассиста.

    Источник: Daily Star

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