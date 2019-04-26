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    Неймар: «Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар поговорил о своей игре. Бразилец считает ее привлекательной для зрителей.

    «Я всегда иду в обводку и ищу на поле лучшего себя. Меня иногда раздражает, когда мою игру критикуют. Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион.

    На мне часто фолят, и это может быть связано с нервами соперника. При этом фанаты оправдывают того, кто нарушил правила, а не того, кто пошел в обыгрыш. Не того, кто забивает голы», – цитирует Неймара El Mundo.

    • В текущем сезоне Лиги чемпионов Неймар провел шесть матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
    • В Лиге 1 в нынешнем сезоне форвард провел 13 встреч, забил столько же голов, сделал семь результативных пасов.
    • Рыночная стоимость Неймара – 180 миллионов евро.

    Источник: El Mundo

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