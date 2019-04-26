Неймар: «Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поговорил о своей игре. Бразилец считает ее привлекательной для зрителей.
«Я всегда иду в обводку и ищу на поле лучшего себя. Меня иногда раздражает, когда мою игру критикуют. Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион.
На мне часто фолят, и это может быть связано с нервами соперника. При этом фанаты оправдывают того, кто нарушил правила, а не того, кто пошел в обыгрыш. Не того, кто забивает голы», – цитирует Неймара El Mundo.
- В текущем сезоне Лиги чемпионов Неймар провел шесть матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
- В Лиге 1 в нынешнем сезоне форвард провел 13 встреч, забил столько же голов, сделал семь результативных пасов.
- Рыночная стоимость Неймара – 180 миллионов евро.