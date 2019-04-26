Неймар: «Я все еще люблю «Барселону»

А она тебя - уже нет)
Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о своем отношении к бывшему клубу «Барселоне».
«Я ушeл из «Барселоны», потому что искал новый вызов. Я хотел пройти через новые испытания. «Барселона» – клуб, который всегда очаровывал меня, и я все еще люблю его. Мне было трудно решиться на смену команды. Были моменты, когда я колебался и говорил, что не собираюсь уходить. Так я жил в течение двух недель», – сказал Неймар.
- 27-летний бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
- В составе сине-гранатовых нападающий забил 105 голов и сделал 76 результативных передач в 186 матчах.
- «ПСЖ» купил Неймара за 222 миллиона евро.