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    Неймар: «Я все еще люблю «Барселону»

    Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о своем отношении к бывшему клубу «Барселоне».

    «Я ушeл из «Барселоны», потому что искал новый вызов. Я хотел пройти через новые испытания. «Барселона» – клуб, который всегда очаровывал меня, и я все еще люблю его. Мне было трудно решиться на смену команды. Были моменты, когда я колебался и говорил, что не собираюсь уходить. Так я жил в течение двух недель», – сказал Неймар.

    • 27-летний бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
    • В составе сине-гранатовых нападающий забил 105 голов и сделал 76 результативных передач в 186 матчах.
    • «ПСЖ» купил Неймара за 222 миллиона евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6284

      Cules2013 49 минут назад

      А она тебя - уже нет)

      0
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      Рейтинг: +19

      Zenit40k 1 час назад

      После контракта с псж возвращайся в барсу

      0
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