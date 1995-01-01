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    «Чемпионат»: ЦСКА предлагает Дзагоеву контракт с окладом 120 тысяч в год. Сейчас он получает 2,2 миллиона

    ЦСКА сделал предложение полузащитнику Алану Дзагоеву продлить контракт, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, руководство клуба готово заключить с футболистом новое соглашение с годовым окладом в размере 120 тысяч евро. Отмечается, что данная сумма может вырасти в ходе переговоров.

    Действующий контракт между Дзагоевым и ЦСКА истекает по окончании текущего сезона. На данный момент хавбек восстанавливается после травмы крестообразной связки правого колена.

    По информации Sports.ru, сейчас зарплата 28-летнего россиянина составляет 2,2 миллиона евро в год.

    • Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
    • В этом сезоне он провел 11 матчей и отдал одну голевую передачу.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:08
    Комментарии20
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      Рейтинг: +8334

      vladimir-7 51 минуту назад

      Ну находиться на "больничном", проходить медицинские процедуры и
      легкие индивидуальные тренировки и получать около 730 000 руб. в
      месяц, а возможно и больше, совсем неплохо, даже хороший заработок.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5138

      KLIM777 > vladimir-7 14 минут назад

      после 2.2 в год это может вызвать депрессию

      0
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      Рейтинг: +135

      Непутриот 54 минуты назад

      И это еще много!

      0
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      Рейтинг: +106

      Spinorr 1 час назад

      Это в два раза больше средней зарплаты в США.
      Не так уж плохо для постоянно травмированного игрока.
      Здоровья Дзаге, и может пора подумать о другом клубе.

      1
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      Рейтинг: +2025

      ivan-football-fan 1 час назад

      Огромная ЗП!
      Для того, кто, фактически, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, кроме занятий своим здоровьем?
      720 тысяч рублей в месяц?
      ФЕНОМЕНАЛЬНО ОГРОМНАЯ!!!!
      И...ещё, говорят, ПРЕМИИ БУДУТ?)))))))))
      А НУ КА, СКАЖИТЕ, КТО, И В КАКОЙ ОТРАСЛИ СТОЛЬКО МОЖЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ОФИЦИАЛЬНО УНАС СЕГОДНЯ В СТАГНИРУЮЩЕЙ РАШЕ??!!))))
      (ГАЗМЯСЫ И ВАГНЕРЫ В РАСЧЁТ НЕ БЕРЁМ - ТАМ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО)))).
      Даже в нашем аномальном столичном ДОЛЛАР - СИТИ наёмные манагеры или АйТИ - гении за ПОЛОВИНУ ТАКОЙ СУММЫ будут умирать в офисах с утра до ночи без выхолных-проходных ...и БУДУТ ЩАСЛИВЫ!))))

      0
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      Рейтинг: +1095

      Axe111 1 час назад

      Вы хоть думайте что печатаете!!!!!! 120 рублей в год ещё бы вывалили

      1
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      Рейтинг: +525

      Ауторитетный экспэрт мамо 1 час назад

      дзаге надо соглашаться...с его хрустальными ногами где он еще такую пенсию получит

      4
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      Рейтинг: +7692

      DeStar 2 часа назад

      120 в ГОД!)?) я думал в месяц) ахахах))) ну млять с его травмами. ему бы карьеру заканчивать

      1
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      Рейтинг: +1440

      _Kesh_Suntar_ 2 часа назад

      Да уж,, урезали по полной! Почти 20 раз, а получал 2,2 миллиона евро в год!

      0
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      Рейтинг: +3358

      александр п > _Kesh_Suntar_ 2 часа назад

      Это благородный жест ,со стороны Гинера.По сути пенсия ,весьма неплохая по российским меркам.

      10
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      Рейтинг: +742

      Mirak92 > _Kesh_Suntar_ 44 минуты назад

      По ходу она будет расти,пока в лазарете такая.на преждний уровень встанет ,повыситься.Леннорович своих не бросает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1436

      Чермындыр 2 часа назад

      Просто ох...ть. Было 2,2 ляма евроденег, предлагают 120к. Жесть.
      Это типа получаешь 40к в месяц, приходишь с больничного, а тебе шеф говорит: Друг, мы тут подумали, ты слишком много лечишься, давай мы тебе теперь в месяц будем платить 2 000 рублей. Что скажешь?)))))))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +5832

      ufos73 > Чермындыр 2 часа назад

      Для него это подачка, с футболом он завязал, но его еще год кормить будут, я бы не отказался от халявных 650т.р. в месяц...

      5
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      Рейтинг: +1401

      WhiteEgon 2 часа назад

      Может быть это и правильно. Здесь ЦСКА показывает, что они своих не бросают. Это деньги Гинера и ему решать: продлевать контракт или нет. В любом случае, хуже от этого никому не будет.
      Жаль Алана... Хороший был игрок.

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