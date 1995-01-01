«Чемпионат»: ЦСКА предлагает Дзагоеву контракт с окладом 120 тысяч в год. Сейчас он получает 2,2 миллиона

Ну находиться на "больничном", проходить медицинские процедуры и
легкие индивидуальные тренировки и получать около 730 000 руб. в
месяц, а возможно и больше, совсем неплохо, даже хороший заработок.
ЦСКА сделал предложение полузащитнику Алану Дзагоеву продлить контракт, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, руководство клуба готово заключить с футболистом новое соглашение с годовым окладом в размере 120 тысяч евро. Отмечается, что данная сумма может вырасти в ходе переговоров.
Действующий контракт между Дзагоевым и ЦСКА истекает по окончании текущего сезона. На данный момент хавбек восстанавливается после травмы крестообразной связки правого колена.
По информации Sports.ru, сейчас зарплата 28-летнего россиянина составляет 2,2 миллиона евро в год.
- Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
- В этом сезоне он провел 11 матчей и отдал одну голевую передачу.