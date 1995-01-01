«Чемпионат»: ЦСКА предлагает Дзагоеву контракт с окладом 120 тысяч в год. Сейчас он получает 2,2 миллиона

ЦСКА сделал предложение полузащитнику Алану Дзагоеву продлить контракт, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство клуба готово заключить с футболистом новое соглашение с годовым окладом в размере 120 тысяч евро. Отмечается, что данная сумма может вырасти в ходе переговоров.

Действующий контракт между Дзагоевым и ЦСКА истекает по окончании текущего сезона. На данный момент хавбек восстанавливается после травмы крестообразной связки правого колена.

По информации Sports.ru, сейчас зарплата 28-летнего россиянина составляет 2,2 миллиона евро в год.