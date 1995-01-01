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    Адвокат Кокорина: «Не знаю, когда будет приговор – или 8-го, или 13-го мая»

    Андрей Ромашов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, когда суд вынесет приговор по делу его подзащитного.

    «Мы выходим на финишную прямую. Шестого мая будут прения. На них уйдет один день. Не знаю, когда будет приговор – или 8-го, или 13-го. Как держались ребята? Все нормально. Когда-то классик говорил: «Правду говорить легко». Несмотря на то, что коварная гособвинитель пыталась их запутать, не получилось. Гособвинитель говорила о разночтениях, но их не было. Просто надо хоть как-то опровергать, если других способов нет», – сказал адвокат.

    8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. Они обвиняются по трем статьям УК РФ: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3335

      александр п 19 минут назад

      Рад за ребят,надеюсь к новому сезону будут в порядке.И спасибо тому кто разобрался в ситуации и дал соответствующие указания.А пацанам урок на всю жизнь и остальным то же.

      0
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      Рейтинг: +535

      Genz 34 минуты назад

      Десятку дадут на двоих

      -1
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      Рейтинг: +3335

      александр п > Genz 18 минут назад

      Там максимум исправительные работы,может придётся улицы помести несколько месяцев.

      0
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      Рейтинг: +23439

      portero 39 минут назад

      Неужто сериалу конец

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