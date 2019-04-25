Агент: «Реалу» предлагали за Асенсио 180 миллионов»

Агент полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио Орасио Гаджиоли рассказал, что на футболиста претендовали другие клубы. Представитель считает клиента топ-игроком.
«В прошлом году за Асенсио предлагали 180 миллионов евро, но «Реал» не стал их рассматривать. Ряд клубов интересовался, хочет ли Марко сменить команду. Это обычная ситуация для топ-игрока», – цитирует Гаджиоли AS.
- Асенсио принадлежит «Реалу» с 2015 года, когда мадридцы купили игрока у «Мальорки» за 3,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне Асенсио провел 41 матч, забил шесть голов, сделал семь результативных пасов.
- «Реал» в Примере идет третьим.