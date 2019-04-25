Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Агент: «Реалу» предлагали за Асенсио 180 миллионов»

    Агент полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио Орасио Гаджиоли рассказал, что на футболиста претендовали другие клубы. Представитель считает клиента топ-игроком.

    «В прошлом году за Асенсио предлагали 180 миллионов евро, но «Реал» не стал их рассматривать. Ряд клубов интересовался, хочет ли Марко сменить команду. Это обычная ситуация для топ-игрока», – цитирует Гаджиоли AS.

    • Асенсио принадлежит «Реалу» с 2015 года, когда мадридцы купили игрока у «Мальорки» за 3,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Асенсио провел 41 матч, забил шесть голов, сделал семь результативных пасов.
    • «Реал» в Примере идет третьим.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67974
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru