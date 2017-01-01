«Спартак» без Глушака». Болельщики москвичей вывесили на игре в Туле баннер против Глушакова

Без Глушака 0-3 летели, а Глушак вышел, по нулям получилось.
Один из баннеров болельщиков «Спартака» на матче 25 тура РПЛ против «Арсенала» адресован капитану Денису Глушакову. Текст следующий: «Спартак» без Глушака».
Также на спартаковской трибуне была растяжка «Спартаковцы – те, кто в игру вкладывает душу». К 60-й минуте москвичи крупно проигрывают.
- В режиме онлайн при счете 3:0 «Спартак» продолжает идти в таблице пятым.
- «Арсенал» при таком исходе поднимается на шестое место.
- Матч первого круга завершился победой туляков.