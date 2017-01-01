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    «Спартак» без Глушака». Болельщики москвичей вывесили на игре в Туле баннер против Глушакова

    Один из баннеров болельщиков «Спартака» на матче 25 тура РПЛ против «Арсенала» адресован капитану Денису Глушакову. Текст следующий: «Спартак» без Глушака».

    Также на спартаковской трибуне была растяжка «Спартаковцы – те, кто в игру вкладывает душу». К 60-й минуте москвичи крупно проигрывают.

    • В режиме онлайн при счете 3:0 «Спартак» продолжает идти в таблице пятым.
    • «Арсенал» при таком исходе поднимается на шестое место.
    • Матч первого круга завершился победой туляков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4331

      prezent2017 22 минуты назад

      Без Глушака 0-3 летели, а Глушак вышел, по нулям получилось.

      0
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      Рейтинг: +12576

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Спартак без глушака, и без руля надо добавить!

      0
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      Рейтинг: +545

      NIK32RUS 59 минут назад

      Если 3-0 и останется, то и ни только без Глушака

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