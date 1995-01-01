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    Кирилл Кокорин: «Александр пожал руку Паку после конфликта. Примирение состоялось»

    Брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл рассказал об обстоятельствах драки в кофейне Москвы осенью. Компания в составе родственников и их друзей обвиняется в двух избиениях.

    – Рукопожатие было?

    – Мой брат пожал руку Пака. Примирение состоялось.

    • 11 октября 2018 года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы..
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября 2019 года).
    • Сейчас проходит рассмотрение уголовного дела по существу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2012

      ivan-football-fan 51 секунду назад

      Эй, на Бомбе, ХВАТИТ УЖЕ ПРО ЭТО ДЕЛО ВСЯКИЕ ОБРЫВОЧНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЦИТИРОВАТЬ!
      Прекращайте....
      Всё это не смешно и давно не про футбол....

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      Рейтинг: +534

      Genz 4 минуты назад

      Это осенью было пожатие, а сейчас разжатие. Читайте внимательно. Сане десятка светит

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      Рейтинг: +871

      Валерий1965 1 час назад

      Совсем молодой парень... Живёт по правилам "двора".... Жалко его...

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      Рейтинг: +4331

      prezent2017 1 час назад

      Примирение состоялось и чё? Коку выпустят? Заяву Пак забрал, кстати, была ли она?

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      Рейтинг: +9087

      slavutiq70 > prezent2017 20 минут назад

      Была,,,

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