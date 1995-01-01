Кирилл Кокорин: «Александр пожал руку Паку после конфликта. Примирение состоялось»

Брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл рассказал об обстоятельствах драки в кофейне Москвы осенью. Компания в составе родственников и их друзей обвиняется в двух избиениях.

– Рукопожатие было?

– Мой брат пожал руку Пака. Примирение состоялось.