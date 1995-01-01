Кирилл Кокорин: «Александр пожал руку Паку после конфликта. Примирение состоялось»

Эй, на Бомбе, ХВАТИТ УЖЕ ПРО ЭТО ДЕЛО ВСЯКИЕ ОБРЫВОЧНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЦИТИРОВАТЬ!
Прекращайте....
Всё это не смешно и давно не про футбол....
Брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл рассказал об обстоятельствах драки в кофейне Москвы осенью. Компания в составе родственников и их друзей обвиняется в двух избиениях.
– Рукопожатие было?
– Мой брат пожал руку Пака. Примирение состоялось.
- 11 октября 2018 года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы..
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября 2019 года).
- Сейчас проходит рассмотрение уголовного дела по существу.