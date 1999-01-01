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    Журналист Егоров: «Месячная платежная ведомость «Анжи» – меньше 20 миллионов рублей. Глушаков в месяц получает 15»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, сколько «Анжи» должен в месяц тратить на заплаты. Названная сумма по меркам РПЛ не является большой, считает журналист.

    «По тому, что я слышал, платежная ведомость «Анжи» в месяц не достигает и 20 миллионов рублей. Это очень низкая платежная ведомость. И этих денег нет.

    Денис Глушаков получает 15 миллионов рублей в месяц. Что-то надо делать, потому что клубы будут вымирать», – считает Егоров.

    • «Анжи» в РПЛ идет в зоне вылета.
    • Есть информация, что по окончании сезона клуб прекратит существование.
    • «Анжи» основан в 1991 году.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресса»

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