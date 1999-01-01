Журналист Егоров: «Месячная платежная ведомость «Анжи» – меньше 20 миллионов рублей. Глушаков в месяц получает 15»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, сколько «Анжи» должен в месяц тратить на заплаты. Названная сумма по меркам РПЛ не является большой, считает журналист.

«По тому, что я слышал, платежная ведомость «Анжи» в месяц не достигает и 20 миллионов рублей. Это очень низкая платежная ведомость. И этих денег нет.

Денис Глушаков получает 15 миллионов рублей в месяц. Что-то надо делать, потому что клубы будут вымирать», – считает Егоров.