Кокорин: «Взял стул, чтобы подсесть к Паку и поговорить. Потом машинально нанес удар, потому что стул был в руках»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал показания в суде. Форвард обвиняется в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне осенью.

«Помню, что у [моего брата] Кирилла начался диалог с Паком, я двигался в сторону выхода. Услышал оскорбление и голос своего брата. Развернулся, понял, что диалог идeт именно с Паком. Подошeл к нему, взял стул… Хотел подсесть и поговорить. Услышал слово. Спросил, в чей адрес оно прозвучало, он сказал, что в мой. Потом я машинально нанeс ему удар, потому что стул был в руках», – сказал спортсмен.