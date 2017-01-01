Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Кокорин: «Взял стул, чтобы подсесть к Паку и поговорить. Потом машинально нанес удар, потому что стул был в руках»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал показания в суде. Форвард обвиняется в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне осенью.

    «Помню, что у [моего брата] Кирилла начался диалог с Паком, я двигался в сторону выхода. Услышал оскорбление и голос своего брата. Развернулся, понял, что диалог идeт именно с Паком. Подошeл к нему, взял стул… Хотел подсесть и поговорить. Услышал слово. Спросил, в чей адрес оно прозвучало, он сказал, что в мой. Потом я машинально нанeс ему удар, потому что стул был в руках», – сказал спортсмен.

    • 11 октября 2018 года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы..
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября 2019 года).
    • Сейчас проходит рассмотрение уголовного дела по существу.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:56
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +311

      Nayturs 2 минуты назад

      Просто машина))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6452

      alex1951 7 минут назад

      Корея - нонче актуальна,
      И без нее нам не прожить,

      К совместной дружбе ,дорогу проложил Кокоша,
      А Путя завершает путь...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      yarik1_78 59 минут назад

      За то время что сидит мог и получше отмазку придумать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      altezzik 1 час назад

      Взял нож. Машинально нанес удар. Потому что нож был в руке. Отпустите.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +277

      латунный сепаратист 1 час назад

      в манако взял в руки шампусик посмотреть цену ну и незаметил как выпили на эную сумму

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67974
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru