Кокорин: «Взял стул, чтобы подсесть к Паку и поговорить. Потом машинально нанес удар, потому что стул был в руках»

Просто машина))
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал показания в суде. Форвард обвиняется в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне осенью.
«Помню, что у [моего брата] Кирилла начался диалог с Паком, я двигался в сторону выхода. Услышал оскорбление и голос своего брата. Развернулся, понял, что диалог идeт именно с Паком. Подошeл к нему, взял стул… Хотел подсесть и поговорить. Услышал слово. Спросил, в чей адрес оно прозвучало, он сказал, что в мой. Потом я машинально нанeс ему удар, потому что стул был в руках», – сказал спортсмен.
- 11 октября 2018 года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы..
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября 2019 года).
- Сейчас проходит рассмотрение уголовного дела по существу.