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    Кирилл Кокорин: «Старался делать все, чтобы Александр играл, тренировался, все получалось»

    Брат форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл рассказал в суде о семейных взаимоотношениях. Оба проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «У Александра одна из самых больших ролей в моей жизни. Думаю, нет людей ближе него, он старше меня на 8 лет, но везде зовeт меня, так было с самого детства. И может не слабо поругать, я ему за это благодарен.

    Какую роль он играет в жизни семьи? Всe вокруг него, хочется всем, чтобы он играл, тренировался, всe получалось. Я тоже старался делать всe для этого. Сейчас такой возможности меньше, потому что он переехал в Питер, но иногда мы встречаемся», – сказал Кирилл Кокорин.

    • 11 октября 2018 года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы..
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября 2019 года).
    • Сейчас проходит рассмотрение уголовного дела по существу.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1380

      giluxa1963 1 час назад

      ну все видели чему ты научился как ты петушком бросался что бы ударить человека

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