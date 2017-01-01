Кирилл Кокорин: «Старался делать все, чтобы Александр играл, тренировался, все получалось»

Брат форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл рассказал в суде о семейных взаимоотношениях. Оба проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«У Александра одна из самых больших ролей в моей жизни. Думаю, нет людей ближе него, он старше меня на 8 лет, но везде зовeт меня, так было с самого детства. И может не слабо поругать, я ему за это благодарен.

Какую роль он играет в жизни семьи? Всe вокруг него, хочется всем, чтобы он играл, тренировался, всe получалось. Я тоже старался делать всe для этого. Сейчас такой возможности меньше, потому что он переехал в Питер, но иногда мы встречаемся», – сказал Кирилл Кокорин.