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    Кокорин: «Я драк не люблю. Видел на Соловчуке кровь, мне было жалко его по-человечески»

    В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Футболист петербуржцев на сегодняшнем заседании заявил, что не любит драться и ему было жаль водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которого компания избила утром 8 октября на парковке возле столичной гостиницы «Пекин».

    «В каком душевном состоянии находился в момент, когда Соловчуку наносились телесные повреждения? Я думал только о том, что мой брат упал на асфальт. Я об этом переживал. Я не видел, что происходит у лестницы, кто там вокруг него.

    Он не кричал слово «хватит», была нецензурная лексика. Когда его довели уже до машины, я ему сказал, что его никто не будет трогать, я спросил, почему он так считает. Он сказал, что он не знает, он просто извинился, и всe. Я драк не люблю, я видел на нeм кровь, мне было его жалко по-человечески», – сказал Кокорин.

    • 11 октября 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы..
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября 2019 года).

    Источник: «Чемпионат»

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