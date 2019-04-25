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    «Вот настоящий Тор». Дзюба показал себя в образе бога грома из «Мстителей»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Динамо» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ опубликовал в инстаграме фото, на котором он изображен в образе героя голливудского блокбастера «Мстители» бога грома Тора.

    Имя и фамилия форварда на картинке представлены в виде логотипа фильма.

    «Вот настоящий Тор. Жду-не-дождусь «Мстителей» в кино!!!» – написал футболист.

    29 апреля в России состоится премьера четвертой части серии – «Мстители. Финал».

    • Во встрече с москвичами 30-летний россиянин отметился голом и результативной передачей.
    • Всего в этом сезоне Дзюба провел за петербургскую команду 24 матча в Премьер-лиге, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.
    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на восемь очков.

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    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +3308

      александр п 2 минуты назад

      Сомневаюсь ,что бы ТОР когда нибудь лазил по карманам у своих коллег.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5679

      Asbjorn 14 минут назад

      как был долбо... ой,дураком,так и остался,ладно бы хоть шутил смешно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12569

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Всегда думал, что клоуны работают в цирке...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19063

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Реклама вышибалы в ночном клубе, для зюбы подойдет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2211

      Сармат Ростов 1 час назад

      Лунтик...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      rash1959 1 час назад

      Весна для головёшки дзюбовой противопоказана. Хорошо, если просто обострение, а если это хроническое - беда.

      4
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      Рейтинг: +1093

      Axe111 1 час назад

      АХАХАХХ УЖАС

      4
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