«Вот настоящий Тор». Дзюба показал себя в образе бога грома из «Мстителей»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Динамо» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ опубликовал в инстаграме фото, на котором он изображен в образе героя голливудского блокбастера «Мстители» бога грома Тора.

Имя и фамилия форварда на картинке представлены в виде логотипа фильма.

«Вот настоящий Тор. Жду-не-дождусь «Мстителей» в кино!!!» – написал футболист.

29 апреля в России состоится премьера четвертой части серии – «Мстители. Финал».

Во встрече с москвичами 30-летний россиянин отметился голом и результативной передачей.

Всего в этом сезоне Дзюба провел за петербургскую команду 24 матча в Премьер-лиге, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на восемь очков.