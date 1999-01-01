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    Мамаев: «На жалость давить не хочу. Любое наказание я приму по-мужски»

    В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Мамаев на слушании заявил, хочет помириться с генеральным директора ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным, с которым у него произошел конфликт в кафе «Кофемания» утром 8 октября. Футболист подчеркнул, что примет любое наказание за свои действия.

    «Изъявлял ли я желание примириться с потерпевшим Гайсиным? Да, на очной ставке. Надеюсь, что рано или поздно встретимся и пообщаемся в дружелюбной форме. Для меня это большой урок. За эти действия я несу наказание, а не сижу дома. Рано или поздно я выйду и надеюсь, что между нами не останется недосказанности и негатива. По большому счету это обычная мужская ситуация. Можно, конечно, огорчиться и озлобиться на нас, но время лечит. Постараюсь всe исправить. Мы нормальные ребята, просто сложилась такая ситуация.

    Думаю, все все понимают, уже все сказано. Каждый из нас уже все понимает. Будем стараться, чтобы люди, которым я когда-то причинил вред, были счастливы, чтобы люди про это забыли.

    Что касается следствия, то я не могу это комментировать. Наша работа – играть, их работа – вести процесс. Я приму любое наказание. Но соизмеримость я не хочу даже комментировать, давить на жалость. Любое наказание я приму по-мужски.

    Конечно, есть желание продолжить футбольную карьеру. Зависит от наказания. Если я смогу выйти и продолжить, то хочу. Это единственный мой источник дохода, чему я отдал свою жизнь. Если нет, то ничего страшного, есть другие вещи», – сказал Мамаев.

    • 11 октября 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы..
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3288

      Агасфер 3 минуты назад

      Я не хочу давить на жалость,
      и воду не хочу мутить:
      Ну, кой-кого я стукнул малость,
      но мог по пьяни и убить!

      0
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      Рейтинг: +360

      sergey610 6 минут назад

      Дави теперь на шампанское за 200 тысяч.

      0
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      Рейтинг: +4210

      84aivengo 7 минут назад

      на вас с кокошей гос заказ... вероятней всего от шпака корейского..

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      Рейтинг: +199

      Vizual 18 минут назад

      мячики будешь носить

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      Рейтинг: +4210

      84aivengo > Vizual 5 минут назад

      забудь уже о монако... за то ,что сделали,уже отсиделись... они не маньяки ,не серийные рецидивисты

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