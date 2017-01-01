Мамаев: «Ударил Гайсина, так как почувствовал, что он может нанести мне вред»

В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Мамаев рассказал, по какой причине он ударил генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе «Кофемания» утром 8 октября во время инцидента с ним и чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«Не помню, как появился Гайсин. Помню, как я его отталкивал. Там столько людей было, что невозможно было определить, кто там стоит. Что он сделал? Мы уже успокоились, стояли, разговаривали. Он меня схватил за шкирку, я нанес удар, потому что почувствовал опасность, что он может нанести мне вред.

Ну какое хулиганство? Если бы не Гайсин, ничего бы не было. Невозможно показать, как это было, это было спонтанно, связанное с действиями в мой адрес. Я говорю только про себя. Побои я нанес, да, удар. Я извиняюсь перед ним. Но никакого сговора не было. Не было такого, что я говорил 10 минут, а потом решил похулиганить», – сказал Мамаев.