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    Мамаев: «Ударил Гайсина, так как почувствовал, что он может нанести мне вред»

    В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Мамаев рассказал, по какой причине он ударил генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе «Кофемания» утром 8 октября во время инцидента с ним и чиновником Минпромторга Денисом Паком.

    «Не помню, как появился Гайсин. Помню, как я его отталкивал. Там столько людей было, что невозможно было определить, кто там стоит. Что он сделал? Мы уже успокоились, стояли, разговаривали. Он меня схватил за шкирку, я нанес удар, потому что почувствовал опасность, что он может нанести мне вред.

    Ну какое хулиганство? Если бы не Гайсин, ничего бы не было. Невозможно показать, как это было, это было спонтанно, связанное с действиями в мой адрес. Я говорю только про себя. Побои я нанес, да, удар. Я извиняюсь перед ним. Но никакого сговора не было. Не было такого, что я говорил 10 минут, а потом решил похулиганить», – сказал Мамаев.

    • В октябре 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы..
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3521

      Старикан 14 минут назад

      Как уже задолбали эти неумелые оправдания...

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      Рейтинг: +2628

      momwig_ 19 минут назад

      Какие же они тупые всё-таки... Как адвокаты натрындели - говорить про отсутствие сговора и "мы не хулиганы", так и вставляют везде. А отмазки такие дурацкие... Да, за полгода должно было прийти какое-то осознание, может даже раскаяние... это если было бы куда приходить.

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      Рейтинг: +1361

      InterMilLano1908 > momwig_ 13 минут назад

      Ну так они и извинились или в твоем понимании раскаяние это встать на колени? Да мрази говорю это после просмотра видео, да быдло, но за такое на такой срок не сажают у нас и это факт. А то что видео без звука вкинули дает еще больше пищи.

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