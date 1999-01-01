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    Мамаев: «Сказал Кокорину, что водитель нас оскорбил. Мы пошли к авто, но злого умысла не было»

    В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    В октябре 2018 года все четверо были арестованы за участие в нескольких драках в центре столицы. В частности, компания избила водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    Впоследствии суд трижды продлевал арест Кокориных, Мамаева и Протасовицкого: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Давая показания, Мамаев заявил, что изначально компания не планировала вступать в драку с водителем.

    – Оскорбление унижает мужское достоинства?

    – Конечно. Мы его не трогали, царапины не наносили.

    – Влияло ли на ваше состояние это оскорбление?

    – Любой человек не имеет право подойти и сказать, что ты такой-то. Это неправильно, не по-человечески. Я такого себе не позволяю. Я открыл дверь и осознал, что это не наша машина. Я его даже не видел.

    – Открыли дверь, а дальше?

    – Сказал, чтобы он вышел из машины.

    – Если бы Поздняковене [девушка, которая была в компании с футболистами. Она ошибочно села в автомобиль к Соловчуку] не вышла из машины, контакт бы с ним состоялся?

    – Нет.

    – Дальше что произошло?

    – Сказал Саше, что нас водитель оскорбил. Мы пошли к машине, но злого умысла не было.

    – Вы решение для себя приняли самостоятельно? Кто первый пошел?

    – Осознанное мое решение. Мы на тот момент не обращали внимания на то, что Кирилл и Протасовицкий стоят рядом.

    – Правильно понимаю, что до момента подхода к машине вы не обсуждали факт слов?

    – Нет.

    – Что сделал Соловчук в этот момент?

    – Я подошел спросить, повторюсь. Я слышал их диалог, но пытался не влазить. Саша сказал: «Зачем ты так говоришь?» Тот: «Хочу и говорю».

    – Своими действиями он желал уклониться от беседы?

    – Нет. Он не совсем правильно себя вел. Не хочу громких слов. Чтобы произносить слова, нужно иметь причины, которых не было.

    – Он не отрицал факт оскорблений?

    – Нет. Он говорил, что это мое мнение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3289

      Агасфер 38 минут назад

      Блин,СИЗО их исправить не смогло. Что делать? Может их товарищу Ким Чен Ыну на перевоспитание отдать,предварительно изложив ситуацию?

      0
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      Рейтинг: +1999

      ivan-football-fan 57 минут назад

      Птерпевший в реанимации (после прихода в сознание):
      "...а потом они как-то рыкнули, достали кастеты и ножи ...и пошли к нам...Наверное, хотели поговорить?..."

      0
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      Рейтинг: +1999

      ivan-football-fan 1 час назад

      "...а что очки товарищу разбили...
      так...то - портвейном усгубили.."
      (Высоцкий)

      0
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      Рейтинг: +4125

      piligrim1986 1 час назад

      ну да, рафик полностью невиновник

      0
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      Рейтинг: +2628

      momwig_ 1 час назад

      Злого умысла не было. Был добрый умысел. Соловчук сам начал биться о кулаки и колени, Пак - об стул.

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      Рейтинг: +3309

      александр п > momwig_ 1 час назад

      Перед тем как биться о кулаки и колени,Соловчук первым ударил Мамаева ,а затем младшего Кокорина.

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      Рейтинг: +2628

      momwig_ > александр п 26 минут назад

      Да, потом метнулся и Пака подговорил, и Гайсина вызвал на подмогу. Мы в курсе уже, как оно из Питера видится... после долгого инструктажа адвокатами они прямо готовы поменяться местами с потерпевшими - их все били, а они были уставшие и просто не врубались сразу. А там как назло - стулья, кулаки... разбросаны. Не было бы видосов, за давностью времени можно было бы паче чаяния и начать им верить, ага.

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