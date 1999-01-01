Мамаев: «Сказал Кокорину, что водитель нас оскорбил. Мы пошли к авто, но злого умысла не было»

В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

В октябре 2018 года все четверо были арестованы за участие в нескольких драках в центре столицы. В частности, компания избила водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Впоследствии суд трижды продлевал арест Кокориных, Мамаева и Протасовицкого: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

Давая показания, Мамаев заявил, что изначально компания не планировала вступать в драку с водителем.

– Оскорбление унижает мужское достоинства?

– Конечно. Мы его не трогали, царапины не наносили.

– Влияло ли на ваше состояние это оскорбление?

– Любой человек не имеет право подойти и сказать, что ты такой-то. Это неправильно, не по-человечески. Я такого себе не позволяю. Я открыл дверь и осознал, что это не наша машина. Я его даже не видел.

– Открыли дверь, а дальше?

– Сказал, чтобы он вышел из машины.

– Если бы Поздняковене [девушка, которая была в компании с футболистами. Она ошибочно села в автомобиль к Соловчуку] не вышла из машины, контакт бы с ним состоялся?

– Нет.

– Дальше что произошло?

– Сказал Саше, что нас водитель оскорбил. Мы пошли к машине, но злого умысла не было.

– Вы решение для себя приняли самостоятельно? Кто первый пошел?

– Осознанное мое решение. Мы на тот момент не обращали внимания на то, что Кирилл и Протасовицкий стоят рядом.

– Правильно понимаю, что до момента подхода к машине вы не обсуждали факт слов?

– Нет.

– Что сделал Соловчук в этот момент?

– Я подошел спросить, повторюсь. Я слышал их диалог, но пытался не влазить. Саша сказал: «Зачем ты так говоришь?» Тот: «Хочу и говорю».

– Своими действиями он желал уклониться от беседы?

– Нет. Он не совсем правильно себя вел. Не хочу громких слов. Чтобы произносить слова, нужно иметь причины, которых не было.

– Он не отрицал факт оскорблений?

– Нет. Он говорил, что это мое мнение.