Замгендиректора РФС: «Матч «Динамо» – «Арсенал» на 99% пройдет на «ВТБ Арене»

Заместитель генерального директора РФС Александра Алаева Александр Зорков сообщил, что «Динамо», с большой долей вероятности, проведет игру 30-го тура РПЛ с «Арсеналом» на «ВТБ Арене». Встреча состоится 26 мая.

«Вероятность проведения матча «Динамо» – «Арсенал» на стадионе в Петровском парке – 99%. По регламенту за 10 дней должен приниматься футбольный газон.

По нашим данным рост травы идет интенсивно, пошло укрепление корневой системы. После прошивки поле будет готово для того, чтобы принять матч 26 мая. Конечно, решение будет принимать комиссия, но оно, думаю, будет положительным», – сказал Зорков.