Прокурор по делу Кокорина и Мамаева стала участником ДТП

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников заявил, что прокурор Светлана Тарасова, которая занимается делом нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, попала в ДТП.

«Прокурор Светлана Тарасова попала в аварию, в связи с чем задерживается начало заседания», – сказал Черников.

Детали произошедшего пока неизвестны.

Журналист Василий Конов сообщает, что Тарасова дождалась сотрудников ГАИ и отправилась в суд на такси.