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    Прокурор по делу Кокорина и Мамаева стала участником ДТП

    Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников заявил, что прокурор Светлана Тарасова, которая занимается делом нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, попала в ДТП.

    «Прокурор Светлана Тарасова попала в аварию, в связи с чем задерживается начало заседания», – сказал Черников.

    Детали произошедшего пока неизвестны.

    Журналист Василий Конов сообщает, что Тарасова дождалась сотрудников ГАИ и отправилась в суд на такси.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии10
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      Рейтинг: +281

      Звезда запаса 6 минут назад

      Фура со стульями врезалась))

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      Рейтинг: +849

      Валерий1965 10 минут назад

      Да точно - покушение и новая статья.....

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      Рейтинг: +1153

      x-x-x-x-x 13 минут назад

      а ДТП не бось подстроено....

      0
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      Рейтинг: +12559

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Вчера 3-летний Дима описался в подъезде около 13-й квартиры, в которой живёт дядя Серёжа, который болеет за Зенит.... Какая же всеобъемлющая эта тема "ФУТБОЛ" !!! *******

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      Рейтинг: +4325

      prezent2017 19 минут назад

      По улице нельзя проехать: везде судьи, прокуроры да следаки! Ах да, еще и пиндосы.

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      Рейтинг: +1989

      ivan-football-fan 32 минуты назад

      Хотите посмеяться?
      СВЕЖАЯ БАЙКА ПРО КОКОРИНА И МАМАЕВА
      Александр Невзоров каждую среду выступает в передаче "Невзоровские среды".
      Рекомндую. Про жизнь нашу...
      (https://echo.msk.ru/programs/nevsredy/2413321-echo/)
      Вчера, в очередном выпуске, он выдал, говоря о том, как расплодились у нас в стране чиновники и бюрократы:
      "....Россия никогда еще не была покрыта таким толстым слоем чиновников. Их количество растет с каждым днем. Даже тля не размножается как быстро. Это напоминает уже какое-то безумие.
      Мы недавно же видели эксперименты двух профессоров: профессора Мамаева и профессора Кокорина, которые догадались, что в Москве даже стулом невозможно махнуть, чтобы не задеть какого-нибудь руководителя какого-нибудь столичного департамента. То есть это всё не голословие, это подтверждено экспериментально....")))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +4325

      prezent2017 36 минут назад

      Посадить её на 15 суток!

      0
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      Рейтинг: +269

      Борат 52 минуты назад

      попала бы в дтп с гулиевым - он бы ей втащил !

      6
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      Рейтинг: +1390

      WhiteEgon 1 час назад

      Гинер все не успокоится ))))))

      1
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      Рейтинг: +281

      Звезда запаса 1 час назад

      Происки империалистов.

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