Рой Кин: «Игроки «МЮ» бросили под автобус Моуринью, также они поступят и с Сульшером»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике действующих футболистов команды.

«После матчей футболисты говорят, что проявят себя в следующей игре. Но ты должен делать это в каждом поединке. Не важно, за кого ты играешь, твоя обязанность – проявлять себя в каждом матче. Я не верю обещаниям этих игроков, что они как-то отреагируют. Это те же футболисты, которые бросили под автобус Моуринью, и они точно также поступят с Сульшером. В этом клубе слишком много тех, кто обманывает. С ними «Манчестер Юнайтед» не сможет вернуться на вершину», – сказал Кин.

За три тура до завершения чемпионата «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Челси» на три очка.