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    Рой Кин: «Игроки «МЮ» бросили под автобус Моуринью, также они поступят и с Сульшером»

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике действующих футболистов команды.

    «После матчей футболисты говорят, что проявят себя в следующей игре. Но ты должен делать это в каждом поединке. Не важно, за кого ты играешь, твоя обязанность – проявлять себя в каждом матче. Я не верю обещаниям этих игроков, что они как-то отреагируют. Это те же футболисты, которые бросили под автобус Моуринью, и они точно также поступят с Сульшером. В этом клубе слишком много тех, кто обманывает. С ними «Манчестер Юнайтед» не сможет вернуться на вершину», – сказал Кин.

    За три тура до завершения чемпионата «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Челси» на три очка.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии16
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      Рейтинг: +5676

      Asbjorn 17 минут назад

      Нужно продавать более чем пол состава,игроки не хотят играть,Погба вообще переоценен,профессионал будет играть всегда,а тут просто по настроению,вчера номер на поле отбывал,да и вся эта молодежь,Лингаард,Решфорд,как будто первый раз вышли на поле в большом футболе

      0
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      Рейтинг: +515

      sined1951 20 минут назад

      Способности игроков МЮ просто завышены, грамотно распиарены прессой. Кроме того, руководство клуба покупало игроков бездумно, не конкретно на усиление на ту или иную позицию, а по ценнику-чем дороже. тем лучше. Сейчас за понты своего руководства команда расплачивается.

      0
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      Рейтинг: +371

      gigs84 29 минут назад

      А если с юмором: Моуринью бросили под его собственный автобус,который он так усердно ставил в МЮ.

      1
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      Рейтинг: +1989

      ivan-football-fan 40 минут назад

      1. Почему кто-то упорно настаивает на том, что ЭТОТ МЮ "борется" за зону ЛЧ... Вот и сейчас.... указывают отставание в ТРИ ОЧКА идущего ШЕСТЫМ клуба от Челси, идущего ЧЕТВЁРТЫМ! А куда делось ПЯТОЕ МЕСТО? Место в ЛЕ? Его МЮ собирается как-то по-волшебному миновать и сразу в ЛЧ?)))
      МЮ отстаёт ОТ ЗОНЫ ЛЕ НА ДВА ОЧКА! И нет абсолютно никакой уверенности, что он вообще дотянется до кубков!
      2. Рой Кин долго молчал. Всё, чт он говорит, было очевидным уже тогда, КОГДА ЭТИ ФУТБОЛЁРЫ СПЛАВЛЯЛИ МАУРА!
      Настоящие игроки топового клуба с традициями и амбициями ТАК не поступают!
      Вот уже тогда надо было "гасить" Погба и его распоясовшуюся банду!
      У этих миллионеров-бездельников...ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ! Они победили тренера и клуб!
      Так...КАКИЕ ВООБЩЕ ШАНСЫ БЫЛИ У СУЛЬШЕРА?
      Мне искренне жаль этого парня...Он в беде.
      А клуб - В ЖОПЕ И НАДОЛГО!

      1
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      Рейтинг: +53

      armen10 > ivan-football-fan 30 минут назад

      Друг мой, они и так в зоне ЛЕ.
      В апл 4 места в ЛЧ а 5,6 в ЛЕ

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      Рейтинг: +371

      gigs84 > armen10 27 минут назад

      Пишут, что только 5-ое - это ЛЕ, а 6-ое в пролёте.

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      Рейтинг: +371

      gigs84 > ivan-football-fan 22 минуты назад

      Ну если они такие бездельники, то как они при Сульшуре такую крутую серию выдали поначалу? Они просто играть разучились в атакующий командный футбол. Старания есть, это заметно, но этого недостаточно.

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      Рейтинг: +371

      gigs84 53 минуты назад

      По-моему МЮ просто разучился атаковать. Может из-за Жозе, может ещё до него. Все сильные команды стараются доминировать на поле, а МЮ привык играть от обороны, вторым номером. Пока атакующая комбинационная игра не наладится, серьёзных успехов не будет. А также штрафные, угловые не мешало бы по тренировать, какие-то домашние заготовки сделать. Настолько всё бездарно получается, просто караул.

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      Рейтинг: +281

      Звезда запаса 1 час назад

      Английский аналог "Спартака".

      1
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      Рейтинг: +669

      Dizayner 1 час назад

      сказал как отрезал! тебя бы щас туда, все по стойке смирно ходить будут

      4
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      Рейтинг: +281

      OBOLEV > Dizayner 1 час назад

      Я думаю он бы просто поубивал всех.

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      Рейтинг: +3152

      ЮНик 1 час назад

      А я считаю, что тот игровой задел( тактика, требования, физподготовка, расстановка), который создал выдающийся тренер Моуринью в МЮ, позволил заурядному тренеру из "Мольде" победоносно катиться некоторое время. А теперь просто происходит закономерный развал. И никто никого не сливает. Просто на одном: "Давай, давай!" далеко не уедешь.

      1
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      Рейтинг: +1562

      Kulima 1 час назад

      Вот таких людей сейчас не хватает МЮ, последним был Ибра и всё, если Уле не хочет чтобы его слили, пусть распродает процентов 70 команды и строит новую, пожалуй, это единственный вариант

      5
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      Рейтинг: +143

      dmzeus > Kulima 1 час назад

      Да уже давно надо так сделать

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      Рейтинг: +12559

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Рой абсолютно прав, все вчера видели великого Погбу - полный отстой. ***

      6
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      Рейтинг: +903

      zabvo9406 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      а ведь в свое время сумма трансфера этого губошлепа взорвала цены на футбольно рынке!!! Он и в Юве особо то не блистал!!!! Кусок гавна

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