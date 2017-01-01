Дзюба – о матче с «Динамо»: «Они вышли играть на ничью – восемь разрушителей, пять защитников»

Позорненькая команда с плохоньким тренером. То и зрители на них не ходят и вообще, молоинтересант!
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями о победе своей команды над «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России.
«Мы гнули свою линию. У них был один момент, когда Лунев спас нас, а в целом они вышли играть на ничью – восемь разрушителей, пять защитников. До этого «Динамо» играло в очень интересный, атакующий футбол, просто им реально не везло, у них было много моментов, но сегодня они вышли просто разрушать, и хорошо, что нам удалось забить», – сказал Дзюба.
- «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 2:0.
- Голы в этом матче забили Дзюба и Сердар Азмун.
- Сине-бело-голубые продолжают лидировать в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.