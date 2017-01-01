Дзюба – о матче с «Динамо»: «Они вышли играть на ничью – восемь разрушителей, пять защитников»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями о победе своей команды над «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России.

«Мы гнули свою линию. У них был один момент, когда Лунев спас нас, а в целом они вышли играть на ничью – восемь разрушителей, пять защитников. До этого «Динамо» играло в очень интересный, атакующий футбол, просто им реально не везло, у них было много моментов, но сегодня они вышли просто разрушать, и хорошо, что нам удалось забить», – сказал Дзюба.