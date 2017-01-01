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    Дзюба – о матче с «Динамо»: «Они вышли играть на ничью – восемь разрушителей, пять защитников»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями о победе своей команды над «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России.

    «Мы гнули свою линию. У них был один момент, когда Лунев спас нас, а в целом они вышли играть на ничью – восемь разрушителей, пять защитников. До этого «Динамо» играло в очень интересный, атакующий футбол, просто им реально не везло, у них было много моментов, но сегодня они вышли просто разрушать, и хорошо, что нам удалось забить», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 2:0.
    • Голы в этом матче забили Дзюба и Сердар Азмун.
    • Сине-бело-голубые продолжают лидировать в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4325

      prezent2017 36 минут назад

      Позорненькая команда с плохоньким тренером. То и зрители на них не ходят и вообще, молоинтересант!

      0
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      Рейтинг: +2352

      serppion 43 минуты назад

      Восемь плюс пять будет тринадцать! Интересно, кто учил Артемку правилам игры в футбол?

      -1
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      Рейтинг: +3152

      ЮНик > serppion 35 минут назад

      Дзюба футболист, а не математик. Когда все детишки учили за партой сложение, Артемка в спартаковской футбольной школе с восьми лет пинал мячик. Причем не только ногами, но и головой. Надо быть к Дзюбе снисходительнее.

      0
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      Рейтинг: +752

      lotsman > ЮНик 23 минуты назад

      К пяти защитникам разрушителям, добавляются ещё три разрушителя из полузащиты. Остаются два на острие и голкипер. Это я вам обоим, из снисхождения, раз вы в футболе не разбираетесь.))

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      Рейтинг: +281

      Звезда запаса 59 минут назад

      Заразились автобусной болезнью.

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      Рейтинг: +269

      Борат 1 час назад

      Надеюсь динама отправится в фнл по итогам сезона

      1
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      Рейтинг: +102

      Ашет Арбузян 1 час назад

      да это позор. Играть Динамо точно не выходило. Болельщик Динамо . И мне очень обидно, что Д.В. Хохлов страдает херней

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      Рейтинг: +752

      lotsman > Ашет Арбузян 1 час назад

      Вы все страдаете одним и тем же. Пока для вас, ваш любимый клуб будет ОНО (вышлО, игралО..........), всегда будет проигралО. Та же самая участь у Торпедо. Это ваше проклятие.))

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      Рейтинг: +102

      Ашет Арбузян > lotsman 1 час назад

      а теперь ответь на вопрос : какой род у слово "Общество" ?

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      Рейтинг: +752

      lotsman > Ашет Арбузян 37 минут назад

      )))))) На поле выходит не общество, а футбольная команда (она) футбольного клуба(он) "Динамо". Динамо - динамо-машина (она), генератор (он) постоянного тока. Динамо (спортивное общество) — название спортивного общества в СССР и социалистических странах, позже в России и странах СНГ, на базе которого основывались одноимённые спортивные КЛУБЫ по разным видам спорта. В СССР объединяло сотрудников и военнослужащих ОГПУ, НКВД, МВД и КГБ. Греческое слово «дина» значит сила, «динамика» — движение, а «динамит» — взрывчатое вещество. «Динамо» — это сила в движении, призванная взорвать и разрушить в прах и пыль всё, что мешает победе.))

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      Рейтинг: +102

      Ашет Арбузян > lotsman 16 минут назад

      я про общество пишу...тебя что не устраивает ?
      По отношению Зенита могу писать "она" ? Команда же.
      Не получилось у тебя дое...))) жаль. Ты не терял надежд, конечно

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      Рейтинг: +27

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Давай Артем, сделай все красиво в конце чемпионата!

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