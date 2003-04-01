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    Рэшфорд: «Манчестер Юнайтед» может забыть о Лиге чемпионов»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился эмоциями после поражения в дерби с «Манчестер Сити» (0:2) в рамках 31-го тура АПЛ.

    «Сегодня мы действовали не так, как должны. Такой матч нельзя проигрывать. Это ясно любому болельщику «Манчестер Юнайтед». Нам стоило огромных усилий оказаться там, где мы сейчас, но мы не играем, как в январе, и это разочаровывает. Наши проблемы заключаются в менталитете. О месте в четверке и Лиге чемпионов можно забыть. Нам нужно во всем разобраться и начать играть так, как мы умеем», – сказал Рэшфорд.

    За три тура до завершения чемпионата «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Челси» на три очка.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 06:28
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1844

      Гиви Эрудитошвили 24 минуты назад

      Матчи не редко поигрывают до игры, но побеждать надо на футбольном поле.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23123

      portero 1 час назад

      Следующая игра с Челси выигрывай и будет шанс

      1
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