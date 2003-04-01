Рэшфорд: «Манчестер Юнайтед» может забыть о Лиге чемпионов»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился эмоциями после поражения в дерби с «Манчестер Сити» (0:2) в рамках 31-го тура АПЛ.

«Сегодня мы действовали не так, как должны. Такой матч нельзя проигрывать. Это ясно любому болельщику «Манчестер Юнайтед». Нам стоило огромных усилий оказаться там, где мы сейчас, но мы не играем, как в январе, и это разочаровывает. Наши проблемы заключаются в менталитете. О месте в четверке и Лиге чемпионов можно забыть. Нам нужно во всем разобраться и начать играть так, как мы умеем», – сказал Рэшфорд.

За три тура до завершения чемпионата «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Челси» на три очка.