Член ОНК: «Кокорин шутит, что им с Мамаевым надо сделать комнатушку в суде и оставлять их там»

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дмитрий Чугунов рассказал о пожеланиях нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Футболист пожаловался, что слишком много времени уходит на его перевозку в автозаке к зданию суда и обратно в СИЗО, из-за чего он не может заниматься в спортзале.

«Александр сказал, что жаловался на боль в колене именно потому, что колено чувствует себя все хуже и хуже. Тем не менее, настроение у него хорошее для данной ситуации. Мы застали его в спортивном зале. Он старается нагружать себя, исходя из тех возможностей, что у него сейчас есть.

Как я уже говорил, усугубляется ситуация еще и тем, что суды идут очень интенсивно. Почти каждый день они вынуждены по 6-8 часов в день проводить в автозаках. И, естественно, из-за этого графика они не могут ходить в спортзал. В общем, это довольно изматывающая процедура. Кокорин даже отметил, что проще было бы им сделать какую-нибудь комнатушку в здании суда, и оставлять их там. В общем, чувство юмора Александр не теряет.

Просил ли Александр что-то еще? Одна из основных просьб – выводить как можно чаще в спортивный зал. А что еще можно сделать? Все стороны понимают, что у нас очень узкий функционал. Мы стараемся обеспечить в рамках наших полномочий и в рамках закона внимание к его просьбам. Если они адекватны его положению», – сказал Чугунов.