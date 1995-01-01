Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Член ОНК: «Кокорин шутит, что им с Мамаевым надо сделать комнатушку в суде и оставлять их там»

    Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дмитрий Чугунов рассказал о пожеланиях нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    Футболист пожаловался, что слишком много времени уходит на его перевозку в автозаке к зданию суда и обратно в СИЗО, из-за чего он не может заниматься в спортзале.

    «Александр сказал, что жаловался на боль в колене именно потому, что колено чувствует себя все хуже и хуже. Тем не менее, настроение у него хорошее для данной ситуации. Мы застали его в спортивном зале. Он старается нагружать себя, исходя из тех возможностей, что у него сейчас есть.

    Как я уже говорил, усугубляется ситуация еще и тем, что суды идут очень интенсивно. Почти каждый день они вынуждены по 6-8 часов в день проводить в автозаках. И, естественно, из-за этого графика они не могут ходить в спортзал. В общем, это довольно изматывающая процедура. Кокорин даже отметил, что проще было бы им сделать какую-нибудь комнатушку в здании суда, и оставлять их там. В общем, чувство юмора Александр не теряет.

    Просил ли Александр что-то еще? Одна из основных просьб – выводить как можно чаще в спортивный зал. А что еще можно сделать? Все стороны понимают, что у нас очень узкий функционал. Мы стараемся обеспечить в рамках наших полномочий и в рамках закона внимание к его просьбам. Если они адекватны его положению», – сказал Чугунов.

    • В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал арест всех четверых: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • В последние недели в Пресненском суде столицы почти ежедневно проходят заседания по делу Кокориных, Мамаева и Протасовицкого.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67904
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru