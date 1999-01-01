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    Чалов – в нападении у ЦСКА; Ахъядов, Долгов и Понсе выйдут впереди у «Анжи»

    ЦСКА и «Анжи» назвали стартовые составы на игру 25-го тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Набабкин, Сигурдссон, Бийол, Обляков, Ахметов, Влашич, Чалов.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.

    • Матч пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.
    • Армейцы идут четвертым в турнирной таблице, махачкалинская команда занимает предпоследнее место.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5376

      Skull_Boy 17 минут назад

      По мне лучше уж пусть Дивеев играет "набирает" массу игры, раз трансфер его выкупили, а Васин все и на будущее пусть ЦСКА возьмет Понсе к себе, настырный нап и чем то похож на Олича и на крайний ряд уж лучше, чем Абель

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      Рейтинг: +10276

      bset > Skull_Boy 6 минут назад

      У Дивеева сотрясение. Его даже в заявке нет.

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      Рейтинг: +3271

      Агасфер 23 минуты назад

      Витя,не облажайся в очередной раз!

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