Чалов – в нападении у ЦСКА; Ахъядов, Долгов и Понсе выйдут впереди у «Анжи»

По мне лучше уж пусть Дивеев играет "набирает" массу игры, раз трансфер его выкупили, а Васин все и на будущее пусть ЦСКА возьмет Понсе к себе, настырный нап и чем то похож на Олича и на крайний ряд уж лучше, чем Абель
ЦСКА и «Анжи» назвали стартовые составы на игру 25-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Набабкин, Сигурдссон, Бийол, Обляков, Ахметов, Влашич, Чалов.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.
- Матч пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.
- Армейцы идут четвертым в турнирной таблице, махачкалинская команда занимает предпоследнее место.