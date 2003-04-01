Сульшер: «Не думаю, что «МЮ» сможет побороться за чемпионство в следующем сезоне. У нас нет стабильности»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сказал, что его команда пока не готова для борьбы за чемпионский титул уже в следующем сезоне.

По словам специалиста, возвращение команды на прежний высокий уровень будет происходить постепенно.

«Сможет ли «Юнайтед» побороться за чемпионство с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в следующем сезоне? Я не думаю, что у нас есть стабильность для этого.

За последние 18 игр мы недалеко отстали от них, но нужно набирать очки в течение всего сезона. Мы же делали это в течение его половины. Давайте посмотрим. Никогда нельзя говорить «никогда».

Нельзя ожидать, что за одну ночь что-то случится, и мы знаем это. Это будет происходить постепенно, и мы должны быть достаточно реалистичными, чтобы это можно было делать это шаг за шагом.

Мы не заменим 10 игроков 10-ю новыми. Все будет медленно, но верно. Это должно происходить с правильным качеством, правильными личностями, с применением правильных стандартов, чтобы вернуть нас туда, где мы хотим быть», – сказал Сульшер.

В текущем чемпионате Англии «МЮ» после 35-ти туров занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.